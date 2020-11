तेलंगाना की वो सीट जिस पर बीजेपी ने दर्ज की जीत, पूरे देश में चर्चा

हैदराबाद: तेलंगाना उपचुनाव (Telangana Bypoll Election Results) में के. चंद्रशेखर राव (KCR) का जादू नहीं चल पाया. तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी (TRS) को तगड़ा झटका देते हुए भाजपा (BJP) के एम रघुनंदन राव ने दुब्बाक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में टीआरएस के उम्मीदवार को 1079 मतों के अंतर से हरा दिया है.

कांग्रेस तीसरे नंबर पर

दुब्बाक विधानसभा सीट पर (Dubbak Vidhan Sabha constituency) पर करीबी मुकाबले में राव को 63,352 वोट मिले, जबकि टीआरएस (TRS) उम्मीदवार सोलीपेटा सुजाता ने 62,273 मत हासिल किए. कांग्रेस के चेरूकु श्रीनिवास रेड्डी को 22,196 वोट मिले. मतगणना के दौरान भाजपा और टीआरएस उम्मीदवार मतों की संख्या के हिसाब से आगे-पीछे होते रहे और अंत में भाजपा की जीत हुई.

इसलिए हुआ उपचुनाव

टीआरएस (TRS) के विधायक सोलीपेटा रामालिंगा रेड्डी का अगस्त में निधन होने की वजह से यह उपचुनाव कराया गया. टीआरएस ने इस सीट से रामालिंगा रेड्डी की पत्नी सुजाता को प्रत्याशी बनाया था.

भाजपा उत्साहित

जीत से खुश प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद बी संजय कुमार ने दुब्बाक में जीत के लिए मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा कि टीआरएस के नेताओं को याद रखना चाहिए कि गोलकुंडा किला (राज्य में सत्ता में आने के लिए) में भगवा झंडा फहराने तक भाजपा की विजय यात्रा जारी रहेगी. दुब्बाक का परिणाम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (KCR) और उनके ‘दंभी, भ्रष्ट और निरंकुश’ शासन के खिलाफ है.

पीएम मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने दुब्बाक विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा की जीत पर बधाई दी है. उन्होंने ट्वीट किया, तेलंगाना भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए मैं दुब्बाक की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं; यह ऐतिहासिक जीत है.

I thank the people of Dubbak for blessing @BJP4Telangana. This is a historic win and gives us strength to serve the state with greater vigour. Our Karyakartas worked very hard and I laud their noteworthy efforts in furthering BJP’s development agenda.

— Narendra Modi (@narendramodi) November 10, 2020