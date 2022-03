'राष्ट्रीय बदलाव' के लिए PK के साथ चर्चा और ‘द कश्मीर फाइल्स’ को लेकर जमकर बोले तेलंगाना सीएम KCR

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि देश की राष्ट्रीय राजनीति में मौजूद शून्य को भरने की कोशिशें जारी हैं. केसी राव (KC Rao) अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के खिलाफ अनेक राजनीतिक दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं.

सीएम केसीआर ने संवाददाताओं से ये भी कहा कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) पूरे देश में ‘परिवर्तन’ लाने के लिए उनके साथ काम कर रहे हैं. दोनों तेलंगाना में भी साथ काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा,‘मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक शून्य है, राष्ट्रीय राजनीति में शून्य है. मैं अब राष्ट्रीय राजनीति कर रहा हूं. मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूं. मुझे कई दोस्तों से मिलना है जो देश की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं. हम एक राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है.’

केसी राव ने फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) का जिक्र करते हुए बीजेपी पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, ' कश्मीर फाइल्स को कौन चाहता है. दिल्ली में बैठे कुछ लोगों की बातों से ये साफ हो जाता है.

What is the film 'The Kashmir Files', if there is any progressive govt there should be irrigation files, economic files. Who wants 'The Kashmir files'? In Delhi, Kashmir pandits say that some people are doing this for the votes, we didn't get any benefits: Telangana CM KCR pic.twitter.com/BlTliIWCsM

