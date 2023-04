Terrorist Attack on Army Truck: पुलवामा के बाद पहली बार सेना पर इतना बड़ा हमला, कश्मीर में G20 समिट से ठीक पहले PAK की साजिश!

सेना ने कहा कि आतंकवादियों के ग्रेनेड हमले के कारण वाहन में आग लग गई. इस क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए तैनात राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के पांच जवानों ने इस घटना में अपनी जान गंवा दी है. सेना ने कहा, एक गंभीर रूप से घायल सैनिक को तुरंत सेना के अस्पताल में ले जाया गया और उनका इलाज चल रहा है. अपराधियों का पता लगाने के लिए अभियान जारी है. इसको 14 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद बड़ा हमला माना जा रहा है.

VIDEO | Indian Army vehicle catches fire in Jammu and Kashmir's Poonch sector. More details are awaited. pic.twitter.com/E4gyvthM54

