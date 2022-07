The Great Khali: टोल कर्मचारी को थप्पड़ मारने के आरोपों पर बोले 'द ग्रेट खली', बताया पूरा मामला

The Great Khali Statement: वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (WWE) के पूर्व चैम्पियन 'द ग्रेट खली' यानी दलीप सिंह राणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह टोल प्लाजा के कर्मचारियों से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं. आरोप है कि खली ने आईडी कार्ड मांगने पर टोल प्लाजा कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया. इस पूरे मामले पर अब 'द ग्रेट खली' ने सफाई जारी की है.

'द ग्रेट खली' ने क्या कहा?

'द ग्रेट खली' ने इंस्टाग्राम पर एक बयान जारी करते हुए वीडियो अपलोड किया है. मामले पर सफाई देते हुए WWE के पूर्व चैम्पियन ने कहा कि कल करनाल जाते समय फिल्लौर के टोल टैक्स कर्मचारी ने मेरी गाड़ी रोकी और सेल्फी के लिए बदसलूकी की. जब मैंने सेल्फी लेने से इनकार किया तो उन्होंने जातिवादी कमेंट पास किए, अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया.

'द ग्रेट खली' ने आगे कहा कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया और लोग अलग-अलग तरीके से उसे पेश कर रहे हैं. मैं मांग करता हूं कि जो टोल टैक्स के ठेकेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो,ताकि वो सेलीब्रेटिज के साथ दुर्व्यवहार ना करें.

टोल कर्मियों ने क्या कहा था?

इस मामले पर टोल कर्मियों का कहना है कि एक कर्मचारी ने उनसे आई कार्ड दिखाने को कहा. यह सुनकर खली ने उसे थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद टोल कर्मियों ने खली की कार घेर ली.

