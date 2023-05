The Kerala Story: 'द केरल स्टोरी' के बैन पर आज SC में होगी सुनवाई, CM योगी मंत्रिमंडल के साथ देखेंगे फिल्म; होगी स्पेशल स्क्रीनिंग

Hearing in Supreme Court on The Kerala Story: 'द केरला स्टोरी' फिल्म पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में लगाए गए बैन पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. फिल्म निर्माता की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सार्वजनिक प्रदर्शन की मंजूरी दी है. ऐसे में राज्य सरकार महज कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के निराधार आरोप लगाकर फिल्म की रिलीज पर बैन नहीं लगा सकती. ये अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है और गैरवाजिब प्रतिबंध है.

मंत्रिमंडल के साथ आज मूवी देखेंगे सीएम योगी सुप्रीम कोर्ट में फिल्म पर होने वाली सुनवाई के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ 'द केरल स्टोरी' (The Kerala Story) फिल्म को देखेंगे. इसके लिए आज सुबह 11 बजे लोकभवन ऑडिटोरियम में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की जाएगी. इससे पहले सीएम योगी आज सुबह 10 बजे लोकभवन में मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे, जहां पर कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी. मूवी पर बैन लगाया जाना गलत: अनुराग ठाकुर वहीं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में द केरल स्टोरी मूवी पर बैन लगाए जाने पर विरोध जताया है. उन्होंने कहा कि फिल्म का विरोध करने वाले लोग क्या उनके साथ हैं, जो दुनिया में आतंकी घटनाओं को बढ़ाते हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'मैं किसी राज्य को इस मूवी को टैक्स फ्री करने के लिए नहीं कहूंगा लेकिन यह जरूर कहूंगा कि वे प्रतिबंध भी न लगाएं.' 'फिल्म पर दर्शकों को फैसला करने दें' अपने धर्मशाला दौरे पर पहुंचे अनुराग ठाकुर ने कहा, 'फिल्म देखना लोगों का अधिकार है. इस फिल्म का विरोध करने वाले लोग क्या उनके साथ हैं, जो दुनिया में आतंकी घटनाओं को बढ़ाते हैं. क्या वह उनके साथ हैं, जो धर्मांतरण के लिए मजबूर करते हैं. यह विरोध करने वालों को तय करना है कि क्या वे आतंकी संगठनों के ख़िलाफ़ खड़े हैं या उनके पक्ष में हैं.' लव जेहाद का पर्दाफाश करती है मूवी बता दें कि 'द केरल स्टोरी' (The Kerala Story) मूवी लव जेहाद के गंभीर मुद्दे को उठाती है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक खास वर्ग से जुड़े कट्टरपंथी सुनियोजित योजना के तहत हिंदू लड़कियों का ब्रेनवाश करके उन्हें इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उन्हें जेहाद करने के लिए सीरिया- अफगानिस्तान में भेज देते हैं. इस फिल्म को इस्लाम विरोध बताते हुए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने बैन लगा दिया है. वहीं तमिलनाडु में मल्टीप्लेक्स ओनर्स एसोसिएशन ने फिल्म का प्रदर्शन न करने का फैसला किया है.