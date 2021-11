TMC नेता सायानी घोष गिरफ्तार, सीएम की सभा में हंगामे का आरोप

अगरतला: त्रिपुरा पुलिस ने सत्तारूढ़ भाजपा के एक कार्यकर्ता की शिकायत के बाद रविवार को पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की नेता सायानी घोष (Saayoni Ghosh) को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया. इसके बाद तृणमूल सांसदों (15 से ज्यादा सांसद) का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को रात तक दिल्ली पहुंच रहा है. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने का समय मांगा है. वे सोमवार सुबह से धरने पर बैठेंगे.

TMC Youth Congress chief Saayoni Ghosh arrested by Agartala Police for allegedly trying to mow down BJP workers at a public meeting

She has been arrested based on preliminary evidence. We've registered a case under sections 307, 153 of IPC: BJ Reddy, Addl SP (Urban),West Tripura pic.twitter.com/6SvcI6V5rd

— ANI (@ANI) November 21, 2021