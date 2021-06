खुद को IAS बताने वाले शख्स ने TMC सांसद Mimi Chakraborty को लगवा दी फेक कोरोना वैक्सीन, ऐसे हुआ खुलासा

कोलकाता: कोरोना वायरस (Coronavirus) से बचाव के लिए देशभर में तेजी से वैक्सीन लगाई जा रही है. इस बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद मिमी चक्रवर्ती (Mimi Chakraborty) फर्जी टीकाकरण की शिकार हुई हैं और खुद को आईएस अफसर बताने वाले शख्स ने उन्हें फेक वैक्सीन लगवा दी है.

टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती (Mimi Chakraborty) ने कहा, 'उन्हें एक टीकाकरण कैंप के लिए इनवाइट किया गया और बताया गया कि कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जॉइंट कमिश्नर की ओर से ट्रांसजेंडर्स और विकलांगों के लिए मुफ्त टीकाकरण कैंप लगाया जा रहा है.' उन्होंने आगे बताया, 'खुद को आईएस अफसर बताने वाले शख्स ने मुझसे इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की ताकि दूसरे लोग टीका लगवाने को प्रेरित हों. इसके बाद मैं भी वहीं गई और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए टीका लगवाया.'

मिमी चक्रवर्ती (Mimi Chakraborty) ने बताया, 'कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) लगवाने के बाद जब मुझे कोई मैसेज नहीं आया तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बारे में सवाल किया. इसके बाद मुझे बताया गया कि यह अगले 3-4 दिन में मिल जाएगा. तब मुझे शक हुआ. इसके बाद मैंने टीकाकरण रुकवाया और पुलिस को सूचना दी.'

I took Covishield vaccine at the camp to motivate people for taking jabs. But I never received a confirmation message from CoWIN. I lodged a complaint with Kolkata Police & the accused was arrested. He was using a car with a blue beacon & fake sticker: Mimi Chakraborty (2/2)

