Weather Update 25 May: यूपी-बिहार तक दिखेगा 'Cyclone Yaas' का असर, कई जगह बारिश का अनुमान

नई दिल्ली: चक्रवाती तूफान ताउ-ते (Cyclonic Storm) ने देश के दक्षिण और पश्चिमी समुद्री तटों में अपना विकराल रूप दिखाया. केंद्र और राज्य सरकारों की मुस्तैदी और आपदा प्रबंधन एजेंसियों की वजह से तब ज्यादा नुकसान नहीं हुआ. हालांकि उस तूफान के बाद देश के पूर्वी तटीय राज्‍यों पर यास तूफान (Yaas Cyclone) का खतरा मंडरा रहा है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक तूफान 'यास' अब गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल चुका है. इस वजह से कई राज्य अलर्ट पर हैं.

IMD का पूर्वानुमान

मौसम विभाग का कहना है कि यह यास गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल चुका है. यह 26 मई को ओडिशा के बालासोर के पास दस्‍तक देगा. कल 26 मई से इसकी तीव्रता और बढ़ जाएगी. हांलाकि इस असर कुछ जगह बीते सोमवार से ही दिख रहा था. अब मौसम विभाग ने यूपी, बिहार और झारखंड समेत कई राज्‍यों के में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है.



The CS YAAS intensified into a Severe Cyclonic Storm, lay centred at 1800 UTC of 24th May about 390km SSE of Paradip, likely to move north-northwestwards, to cross between Paradip and Sagar Island around Balasore, during noon of 26th May as a Very Severe Cyclonic Storm. pic.twitter.com/1MVR7TNxIz

— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 24, 2021