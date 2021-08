Tokyo Olympics: सेमीफाइनल हारकर भी भारतीय हॉकी टीम ने जीत लिया दिल, PM मोदी से लेकर अनुराग ठाकुर ने कही ये बात

नई दिल्ली: टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics 2020) के 12वें दिन भारतीय पुरुष हॉकी टीम फाइनल की रेस से बाहर हो गई. सेमीफाइनल के इस रोमांचक मुकाबले में उसे वर्ल्ड चैम्पियन बेल्जियम (World Champion Belgium) के हाथों 5-2 से हार मिली. हालांकि टीम इंडिया के पास अब भी मेडल जीतने का मौका है. वह अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेगी.

इस बीच पूरा देश टीम इंडिया के साथ खड़ा है. ट्विटर पर लोग अपने-अपने तरीकों से टीम का हौसला बढ़ा रहे हैं. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर टीम का हौसला बढ़ाया है.

PM मोदी ने ट्वीट कर कहा, 'हार-जीत तो जीवन का हिस्सा है. टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमारी पुरुष हॉकी टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और यही मायने रखता है. टीम को अगले मैच और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं. भारत को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है.'

Wins and losses are a part of life. Our Men’s Hockey Team at #Tokyo2020 gave their best and that is what counts. Wishing the Team the very best for the next match and their future endeavours. India is proud of our players.

खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, 'बॉयज, आपने अच्छा खेला. आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया. हम आपके साथ हैं. आपके पास अभी भी एक मैच है. हम हैं टीमइंडिया! और हम कभी हार नहीं मानते!'

Boys,

You played well.

You gave it your best.

We’re with you.

We still have a match to go.

We are #TeamIndia !

And we DONT EVER GIVE UP ! pic.twitter.com/Cq8rXjc3aC

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) August 3, 2021