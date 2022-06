Maharashtra Political Crisis: 'धोखेबाज कभी नहीं जीतते', सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद आदित्य ठाकरे ने क्यों दिया ये बयान

Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट की दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर शिवसेना के बागी विधायकों पर निशाना साधा है.

बागी नेताओं को आदित्य ठाकरे की चेतावनी

उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने सोमवार को शिवसेना के बागी नेताओं को चेतावनी दी कि अगर उनमें हिम्मत है तो आमने-सामने आकर बात करें. मौजूदा सरकार के साथ क्या गलत है उन्हें सामने आकर कहना चाहिए. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार और पार्टी को वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे के गुट और शिवसेना के 55 में से लगभग 40 विधायकों के विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है.

Those who ran away from here & are calling themselves rebels, if they wanted to rebel, they should've done it here. They should've resigned & contested election. The 2nd floor test would be when they sit before me, look me in the eye & say what did we do wrong: Aaditya Thackeray pic.twitter.com/xQFz4IzmA6

— ANI (@ANI) June 27, 2022