महात्मा गांधी की 151वीं जयंती: पीएम मोदी से लेकर राहुल ने यूं दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) की 151वीं जयंती पर आज पूरा देश उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर उनके आदर्शों को याद किया है.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा कि, 'गांधी जयंती के दिन, कृतज्ञ राष्‍ट्र की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूं. सत्‍य, अहिंसा और प्रेम का उनका संदेश समाज में समरसता और सौहार्द का संचार करके समस्त विश्‍व के कल्‍याण का मार्ग प्रशस्‍त करता है। वे संपूर्ण मानवता के प्रेरणा-स्रोत बने हुए हैं. आइए, गांधी जयंती के पुनीत अवसर पर हम सब पुन: यह संकल्‍प लें कि हम सत्‍य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए, राष्‍ट्र के कल्‍याण और प्रगति के लिए सदैव समर्पित रहेंगे और एक स्‍वच्‍छ, समृद्ध, सशक्‍त व समावेशी भारत का निर्माण करके गांधी जी के सपनों को साकार करेंगे.'

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज गांधी जयंती पर हम अपने प्यारे बापू को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं. उनके जीवन और विचारों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. बापू के विचार आज भी एक समृद्ध और विकासशील भारत को विचार देने के लिए प्रासंगिक हैं.

We bow to beloved Bapu on Gandhi Jayanti.

There is much to learn from his life and noble thoughts.

May Bapu’s ideals keep guiding us in creating a prosperous and compassionate India. pic.twitter.com/wCe4DkU9aI

— Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2020