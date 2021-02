Amit Shah के पास है नेपाल और श्रीलंका में BJP सरकार बनाने का प्लान? Biplab Deb ने किया दावा

गुवाहाटी: केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार 7 साल पूरा करने वाली है और अब गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) की योजना नेपाल और श्रीलंका में भी बीजेपी की सरकार बनाने की है. इस बात का दावा त्रिपुरा (Tripura) के मुख्यमंत्री बिप्लब देब (Biplab Deb) ने किया है. बिप्लब देब ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की नेपाल और श्रीलंका में भाजपा सरकारें बनाने की योजना है.

त्रिपुरा (Tripura) की राजधानी अगरतला में बीजेपी (BJP) के एक कार्यक्रम में कहा, पार्टी की न केवल देश में बल्कि पड़ोसी देशों में भी विस्तार करने की योजना है. उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की नेपाल और श्रीलंका में भाजपा की सरकार (BJP Govt in Nepal and Sri Lanka) बनाने की योजना है.

When HM was party chief, he had visited the state. We were sitting & talking. We said that we've so many states(BJP govt in several states). He said Sri Lanka & Nepal still remain. He said that we've to take party to Sri Lanka & Nepal too. We've to win there too: Tripura CM(13.2) pic.twitter.com/fWHiJpjlSH

— ANI (@ANI) February 15, 2021