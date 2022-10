KCR की राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च होने से पहले दारू-चिकन पार्टी, देखें चौंकाने वाला वीडियो

KC Rao national party launch: तेलंगाना के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च करने वाले हैं. इसे लेकर उनकी पार्टी टीआरएस में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है. यहां तक कि लोगों में शराब और चिकन तक वितरित किया जा रहा है. टीआरएस नेता राजनाला श्रीहरि का एक वीडियो सोशल मीडिय पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसपर विवाद भी गहराने लगा है. उन्होंने मंगलवार को अपने पूर्व निर्वाचन क्षेत्र वारंगल में दशहरे के अवसर पर लोगों को शराब और चिकन बांटा. वायरल वीडियो में चिकन और शराब लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन भी देखी जा सकती है.

शराब और चिकन के लिए लगी लंबी लाइन

राजनाला ने वितरण के लिए 200 चिकन और 200 शराब की बोतलें खरीदीं और 200 कुलियों में वितरित की. श्रीहरि और उनकी टीम ने कुलियों को एक सभा के लिए बुलाया जहां तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और राज्य के आईटी और उद्योग मंत्री के टी रामा राव के कटआउट खड़े किए गए थे.

जानें क्या कहा टीआरएस नेता ने

श्रीहरि ने कहा कि दशहरे के अवसर पर मुख्यमंत्री केसीआर के राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष बनने की प्रार्थना की जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि केसीआर के प्रधानमंत्री बनने के लिए और केटीआर के प्रदेश पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए विशेष पूजा की पेशकश की गई थी.

यहां देखें वायरल वीडियोः

#WATCH | TRS leader Rajanala Srihari distributes liquor bottles and chicken to locals ahead of Telangana CM KC Rao launching a national party tomorrow, in Warangal pic.twitter.com/4tfUsPgfNU

— ANI (@ANI) October 4, 2022