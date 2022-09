Congress Tweet Controversy: कांग्रेस के संघ पर किए ट्वीट से मचा हंगामा, अब RSS ने राहुल गांधी को लेकर कही ये बड़ी बात

Congress Vs RSS: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को लेकर कांग्रेस के एक विवादस्पद ट्वीट पर अब आरएसएस ने प्रतिक्रिया दी है. संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. मनमोहन वैद्य ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘वह लंबे समय से हमारे प्रति घृणा रखते हैं. उनके पिता और दादा ने भी आरएसएस को रोकने की बहुत कोशिश की, संघ पर दो बार प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन आरएसएस रुका नहीं और बढ़ता रहा, क्योंकि हमें लोगों का समर्थन मिलता रहा.’ उन्होंने कहा कि इन बयानों से सिर्फ उनकी नफरत ही झलकती है.

इससे पहले बीजेपी ने भी कांग्रेस के ट्वीट की कड़ी निंदा की. बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा, “कांग्रेस ने लोगों को उकसाने के लिए ये ट्वीट किया है, इनकी भारत जोड़ो यात्रा, आग लगाओ यात्रा है. ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने इस प्रकार की तस्वीर ट्वीट की हो.’

'राहुल गांधी क्या आप इस देश में हिंसा चाहते हैं'

पात्रा ने कहा, ‘यह तस्वीर ट्वीट कर राहुल गांधी क्या आप इस देश में हिंसा चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग एक दूसरे को जला दें? ये 'भारत जोड़ो आंदोलन' नहीं बल्कि 'भारत तोड़ो' और 'आग जलाओ आंदोलन' है. कांग्रेस को तुरंत इस तस्वीर को हटाना चाहिए.’

To free the country from shackles of hate and undo the damage done by BJP-RSS.

Step by step, we will reach our goal.#BharatJodoYatra

— Congress (@INCIndia) September 12, 2022