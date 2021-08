Rahul Gandhi का अकाउंट सस्पेंड करने का दावा Twitter ने किया खारिज, अब Congress दे रही सफाई

नई दिल्ली: कांग्रेस (Congress) ने शनिवार को कहा कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का अकाउंट अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है. लेकिन माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि यह अकाउंट अभी सेवा में बना हुआ है.' इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष का अकाउंट अस्थायी रूप से ‘लॉक’ किया गया है.

यह प्रकरण राहुल गांधी का एक विवादास्पद पोस्ट ट्विटर द्वारा हटाए जाने के एक दिन बाद हुआ है. उस पोस्ट में उन्होंने 9 वर्षीय एक दलित लड़की के माता-पिता से मुलाकात की तस्वीर साझा की थी, जिसकी दिल्ली में कथित तौर पर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी. कांग्रेस ने शनिवार शाम अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, ‘राहुल गांधी का अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित हुआ है और इसकी बहाली के लिए जरूरी प्रक्रिया चल रही है. अकाउंट बहाल होने तक वह सोशल मीडिया के दूसरे मंचों के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहेंगे और लोगों के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे और उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे. जय हिंद.’

Shri @RahulGandhi’s Twitter account has been temporarily suspended & due process is being followed for its restoration.

Until then, he will stay connected with you all through his other SM platforms & continue to raise his voice for our people & fight for their cause. Jai Hind!

— Congress (@INCIndia) August 7, 2021