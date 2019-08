अरुण जेटली के निधन के बाद शोक में डूबा ट्विटर, लोगों ने कहा- 'आपको हमेशा याद किया जाएगा'

नई दिल्ली: पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अरुण जेटली ने शनिवार (24 अगस्त) दोपहर 12.07 बजे एम्स में आखिरी सांस ली. वह 9 अगस्त से एम्स में भर्ती थे. अरुण जेटली 67 वर्ष के थे. उनके निधन के बाद पूरे देश में शोक पसर गया है. उनके निधन की खबर सुन ट्विटर पर लोग अरुण जेटली के प्रति संवेदना प्रकट कर रहे हैं. देश में जीएसटी के रूप में 'एक देश, एक कर' देने में उनकी भूमिका महत्‍वपूर्ण थी. अरुण जेटली अटल बिहारी वाजेपयी की सरकार में भी मंत्री रहे. पेशे से सफल वकील अरुण जेटली ने राजनीतिक जीवन में भी खूब नाम कमाया. उनके निधन से पूरा देश शोक में डूब चुका है.

May his soul Rest in peace. Om Shanti. #ArunJaitley pic.twitter.com/HQI2ZVEtXC

Heartfelt condolences on the demise of Former finance minister, Mr. Arun Jaitley. May his soul rest in peace #ArunJaitley pic.twitter.com/rkCG1kVvSh

Deeply saddened by the demise of Shri Arun Jaitley ji. He was an outstanding spokesperson and one of the most articulative politician in India.

May god give strength to the family and loved ones. Om Shanti. #ArunJaitley pic.twitter.com/csmrGaruGl

