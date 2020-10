ट्विटर यूजर ने गंभीर से पूछा- आप इतने पाकिस्तान विरोधी क्यों हैं ? मिला ये जवाब

नई दिल्ली: बीजेपी सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) सोशल मीडिया पर अपने कमेंट को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. गंभीर ने राजनीति में एक साल पूरा करने पर मंगलवार को माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) पर अपने फैंस से बात की और #AskGG के साथ आए सवालों के जवाब दिए.

इस दौरान एक ट्विटर यूजर ने गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) से पूछा कि "वह इतने पाकिस्तान विरोधी (Anti-Pakistan) क्यों हैं?" इस पर जवाब देते हुए गंभीर ने कहा, "मैं (पाकिस्तान विरोधी) नहीं हूं. मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारतीय (एंटी पाकिस्तान) है. लेकिन जब हमें अपने सैनिकों के जीवन और किसी अन्य चीज के बीच चुनना हो तो हम सभी एक तरफ होते हैं."

I’m not! I don’t think any Indian is. But when we have to choose between the lives of our soldiers & anything else, we r all on the same side! https://t.co/OuGgdL9lPa

