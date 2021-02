गृह मंत्री Amit Shah का Shiv Sena पर हमला, कहा- पीएम मोदी की फोटो लगाकर वोट लिए फिर...

मुंबई: भारतीय जनता पार्टी नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) रविवार को शिवसेना (Shiv Sena) के गढ़ सिंधुदुर्ग में जमकर गरजे. महाराष्ट्र (Maharashtra) के सिंधुदुर्ग में वो पूर्व सीएम और बीजेपी से राज्यसभा सांसद नारायण राणे के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे. उन्होंने राज्य की महाविकास आघाडी (MVA Government) की सरकार पर जमकर हमला किया. अपने संबोधन में शाह ने सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया और उद्धव ठाकरे पर जनता के जनादेश का अनादर करने का आरोप लगाया.

मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन समारोह में छात्रों के बीच पहुंचे गृह मंत्री ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता की लालसा में 'अपवित्र गठबंधन' किया. उन्होंने कहा कि अगर हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज की शिवसेना की राह चलते तो शायद शिवसेना का अस्तित्व ही नहीं बचता. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, ' बालासाहब के सिद्धांतों को खत्म कर दिया गया है. हमने जब धारा 370 खत्म की तो ये डरते हुए बोलते हैं हम स्वागत करते हैं. फिर राम मंदिर बना तो भी असमंजस दिखा. अरे भैया किससे डर रहे हो? हम तो नहीं डरते डंके की चोट पर बोलते है जो बोलते हैं.'

चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे अपनी फोटो से बड़ी फोटो पीएम मोदी की लगाते थे. मेरे साथ और मोदी जी के साथ भी रैली की तब तो कुछ नहीं बोले. चुनाव प्रचार के दौरान हमने सबके सामने बोला था की फड़नवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे.

You did rally with me & Modi ji. We said Devendra Fadnavis is our leader & CM face, why didn't you say anything then? There wasn't any promise or talks. In greed of power, he had put all principles of Balasaheb in Tapi river & took over the power: Union Home Minister Amit Shah https://t.co/Oxa06At3Oj

— ANI (@ANI) February 7, 2021