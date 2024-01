दिल्ली की सर्दी और हाफ टीशर्ट, कौन हैं ये 46 साल के मंत्री जो राहुल गांधी को दे रहे टक्कर!

PM Modi And Udhayanidhi Stalin: तमिलनाडु के मंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के नेता उदयनिधि स्टालिन ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की है. उन्होंने प्रधानमंत्री को इस महीने के अंत में चेन्नई में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया है. लेकिन इस मुलाकात की तस्वीर सामने आते ही लोगों को राहुल गांधी याद आ गए. इसका कारण यह है कि उदयनिधि स्टालिन दिल्ली की जबरदस्त सर्दी में टीशर्ट के साथ दिखे हैं. पीएम मोदी के साथ मुलाकात के समय भी वे टीशर्ट के साथ दिखे हैं. पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी की टीशर्ट जबरदस्त चर्चा में रही थी क्योंकि कड़ाके की सर्दी में भी वे टीशर्ट में ही थे. अब उदयनिधि स्टालिन भी टीशर्ट में दिखे हैं.

खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन समारोह के लिए PM मोदी को आमंत्रण



Glad to have invited Hon’ble Indian Prime Minister, Thiru @narendramodi in New Delhi today for the Opening Ceremony of the Khelo India Youth Games to be held in Chennai on January 19th, 2024.

On behalf of the Tamil Nadu Government, I requested the Prime Minister for the… pic.twitter.com/p3rYnUxmqX

— Udhay (@Udhaystalin) January 4, 2024