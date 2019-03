इथोपियन विमान दुर्घटना: मृतकों में पर्यावरण मंत्रालय की सलाहकार सहित चार भारतीय

नई दिल्ली: विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि इंथोपियन एयरलाइंस विमान हादसे में मारे गए लोगों में पर्यावरण मंत्रालय की एक सलाहकार सहित चार भारतीय शामिल हैं.

बोइंग 737 ने रविवार सुबह नैरोबी जाने के लिए अदीस अबाबा से उड़ान भरी, लेकिन इसके कुछ मिनट बाद ही यह हादसे की शिकार हो गई, जिसमें 149 यात्रियों और चालक दल के आठ सदस्यों की मौत हो गई. इनमें सैलानी, कारोबारी और भारतीय पर्यावरण मंत्रालय में सलाहकार शिखा गर्ग शामिल थीं, जो यूएनईपी की बैठक में हिस्सा लेने जा रही थी.

सुषमा ने ट्विटर पर कहा, ‘मुझे इथोपियन एयरलाइन के विमान ईटी 302 के दुर्घटना ग्रस्त होने का पता चलने पर बहुत दुख हुआ. इस दुघर्टना में हमने अपने चार भारतीय नागकरिकों को खोया है. मैंने इथोपिया में भारतीय उच्चायुक्त से शोकसंतप्त परिवारों की हर मदद करने को कहा है.’

I am sorry to know about the unfortunate crash of Ethiopian Airlines plane ET 302. We have lost four Indian nationals in the air crash. I have asked Indian High Commissioner in Ethiopia to provide all help and assistance to the bereaved families. @IndiaInEthiopia

