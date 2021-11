फ्लाइट में केंद्रीय मंत्री बने 'देवदूत', किया ऐसा काम कि हर तरफ हो रही तारीफ

मुंबई: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड चर्चा में हैं. सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ उनकी तरीफ हो रही है. दरअसल, मंगलवार को एक फ्लाइट में सफर करने के दौरान एक यात्री की तबीयत बिगड़ने के बाद डॉक्टर कराड ने उसकी मदद की. सही समय पर दी गई वित्त राज्य मंत्री की इस मदद की वजह से उस यात्री की जान बच गई.

इंडिगो एयरलाइन्स की उड़ान में सीट 12A पर यात्रा कर रहे एक यात्री को स्वास्थ्य संबन्धी कुछ गंभीर शिकायत हुई. उसी विमान में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भागवत कराड भी यात्रा कर रहे थे. जब उन्हें स्थिति पता चला तो एक भी क्षण की देर किये किसी मिनिस्ट्रियल प्रोटोकॉल की चिंता न करते हुए डॉक्टर कराड ने उस यात्री की सुरक्षा की और उसके प्राण बचा लिए. मंत्री के इस जज्बे की लोग तारीफ कर रहे हैं.

Our heartfelt gratitude and sincere appreciation towards MoS for ministering to his duties non-stop! @DrBhagwatKarad your voluntary support for helping out a fellow passenger is ever so inspiring. https://t.co/I0tWjNqJXi

— IndiGo (@IndiGo6E) November 16, 2021