UP Global Investors Summit 2023 का PM मोदी ने किया उद्घाटन, 25 लाख करोड़ के निवेश की है उम्मीद

UP Global Investors Summit 2023: उत्तर प्रदेश (UP) के लखनऊ में इन्वेस्टर्स के तीन दिवसीय महाकुंभ का आज शुभारंभ हुआ. देश-दुनिया की दिग्गज कॉरपोरेट हस्तियां 10 से 12 फरवरी तक चलने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (UP Global Investors Summit) में शिरकत कर रही हैं. पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया. उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक, समिट में लगभग 25 लाख करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट की डील होने की उम्मीद है. इससे करीब दो करोड़ रोजगार पैदा होंगे. यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 40 देशों के 600 प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. दुनिया के टॉप-10 अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी भी लखनऊ पहुंच चुके हैं. वह भी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का हिस्सा बने हैं.

तीन दिवसीय होगी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट

यूपी इन्वेस्टर्स समिट के आधिकारिक ट्विवटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि यूपी अवसरों और संभावनाओं की धरती है. भारत के नए ग्रोथ इंजन होने के नाते यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023, 10-12 फरवरी तक आयोजित कर रहा है. पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन सेशन में चीफ गेस्ट के रूप में प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएंगे.

ये बड़ी हस्तियां समिट में होंगी शामिल

पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई केंद्रीय मंत्री सरकार की नीतियों की इन्वेस्टर्स को जानकारी देंगे. रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी, बिड़ला ग्रुप के कुमार मंगलम बिड़ला, टाटा संस के के चंद्रशेखरन और महिंद्रा समूह के आनंद महिंद्रा जैसी हस्तियां इन्वेस्टर्स को लीड करती नजर आएंगी.

40 देशों के 400 से ज्यादा डेलीगेट्स लेंगे हिस्सा

यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में 40 देशों के 400 से ज्यादा डेलीगेट्स अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे. विदेश से 7.12 लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है. वहीं, भारत के विभिन्न हिस्सों से छोटे-बड़े 10 हजार इन्वेस्टर इस महाकुंभ में शामिल होंगे.

(इनपुट- आईएएनएस)

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं