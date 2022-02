UP: वोटिंग से ठीक पहले NIA को बड़ी कामयाबी, अलकायदा का एक आतंकी गिरफ्तार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव (UP Assembly Election) के लिए 10 जनवरी को होने वाली पहले चरण की वोटिंग से पहले राष्ट्रीय जांच एजेसी (NIA) को बड़ी कामयाबी मिली है और एजेंसी ने मतदान से ठीक पहले अलकायदा से जुड़े एक आंतकी को गिरफ्तार (Al-Qaeda Terrorist arrested in UP) किया है.

लखनऊ में IED ब्लास्ट करने की साजिश

गिरफ्तार आतंकी तौहीद अहमद शाह जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले का रहने वाला है और इस पर लखनऊ में IED ब्लास्ट करने की साजिश रचने का आरोप है. बताया जा रहा है कि संदिग्ध आतंकी अल कायदा (Al-Qaeda) से जुड़ा है.

आतंकी हमलों के लिए युवाओं की कर रहा था भर्ती

गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी तौहीद अहमद शाह अंसार गजवतुल हिंद के नाम पर आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए युवाओं की भर्ती कर रहा था. अंसार गजवातुल हिंद अल कायदा से जुड़ा आतंकी संगठन है. तौहिद इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का मास्टरमाइंड था और वो उत्तर प्रदेश में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री की खरीद करता था.

यूपी एटीएस ने 5 आरोपियों को किया था गिरफ्तार

इस मामले में यूपी एटीएस (UP ATS) ने लखनऊ के गोमती नगर थाने में 11 जुलाई 2021 को FIR दर्ज की थी. इस मामले में 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनके खिलाफ 5 जनवरी 2022 को चार्जशीट भी दाखिल की गई थी.

कश्मीर में जैश के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश

वही दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर में पुलिस और सुरक्षाबल लगातार आतंकियों के लिए काल बने हैं और उनकी हर साजिश को नाकान करने के लिए पुलिस दिन रात ऑपरेशन ऑलआउट चला रही है. इसी बीच पुलिस ने अनंतनाग और सिरगुफवारा में दो-दो आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, जिसमें 3 हाइब्रिड आतंकी समेत 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार आतंकियों के कब्जे से हथियार और गोला-बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है.

सिरगुफवारा में सुरक्षाबलों ने एक चेक प्वाइंट पर चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को रोका. तभी बाइक पर सवार तीनों आतंकी भागने लगे, लेकिन सुरक्षाबलों ने इन्हें पकड़ लिया गया. जांच के दौरान पुलिस को इनके पास से दो मेड इन चाइना पिस्टल मिले. साथ ही इसके अलावा मैग्जीन और कारतूस भी इनके पास से मिला है. इन तीनों से मिली जानकारी के आधार पर दो अन्य आतंकवादियों को पकड़ा गया. इसके साख ही पुलिस ने बिजबेहरा में एक अन्य आतंकी मॉड्यूल का भी पर्दाफाश करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. जो जैश के ही आतंकी संगठन KFF से जुड़े हैं.

