बिल की रसीद से मजहबी प्रचार, दुकानदार ने लिखी ऐसी बात कि पड़ गए लेने के देने

कानपुर: सोशल मीडिया (Social Media) पर एक बिल की रसीद खूब वायरल हो रही है. इस बिल की रसीद के जरिए एक मजहब का प्रचार किया जा रहा है. इस रसीद की मंशा को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है. मामला पुलिस तक पहुंच गया है, अब रसीद छपवाने वाले दुकानदार पर कार्रवाई की तैयारी है.

मामला उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कानपुर का है. यहां एक व्यापारी द्वारा एक ग्राहक को रसीद दी गई, जिसपर लिखा है 'Islam The Only Solution', यानी 'इस्लाम ही एकमात्र समाधान है.' इस मामले के सामने आने के बाद कानपुर पुलिस कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए हैं. कानपुर के पुलिस आयुक्त असीम कुमार अरुण (Asim Arun) ने कहा कि 'मामला सामने आया है और इसकी जांच की जा रही है. संबंधित व्यक्ति की पहचान कर ली गई है और उससे पूछताछ की जा रही है. सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

The rubber trader of Kanpur (UP) is giving the bill written 'Islam the only solution' to his customers. The businessman was taken into custody by the police. pic.twitter.com/4fqPs50udw

