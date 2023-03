UP Politics: अखिलेश यादव उठाने जा रहे ऐसा कदम, 2024 के चुनाव में कांग्रेस को लगेगा तगड़ा झटका!

SP to contest from Amethi in 2024 Election: अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Eleciton 2024) के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है और सभी दलों के नेता अलग-अलग क्षेत्रों का दौरा करने लगे हैं. इसी क्रम में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) अमेठी पहुंचे थे और यहां पहुंचकर उन्होंने 2024 चुनाव को लेकर ऐसा बयान दे दिया, जिससे कांग्रेस (Congress) पार्टी की मुश्किलें बढ़नी तय है. अखिलेश यादव ने इसको लेकर ट्वीट किया और उनके इस ट्वीट ने उत्तर प्रदेश की राजनीति (UP Politics) में खलबली मचा दी है.

अमेठी से उम्मीदवार उतारेगी समाजवादी पार्टी? अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने ट्वीट कर संकेत दिए हैं कि समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) अगले चुनाव में अमेठी से अपना उम्मीदवार उतार सकती है. बता दें कि अब तक समाजवादी पार्टी अमेठी में कांग्रेस (Congress) को वॉकओवर देती आ रही है और इस सीट से अपना उम्मीदवार नहीं उतारती है. हालांकि, इस बाद अखिलेश यादव का मूड बदल गया है और उन्होंने ट्वीट कर साफ संकेत दिए हैं कि इस बार अमेठी से सपा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर सकता है. सपा अमेठी की दरिद्रता मिटाने का संकल्प उठाती है: अखिलेश सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने ट्वीट कर कहा, 'अमेठी में गरीब महिलाओं की दुर्दशा देखकर मन बहुत दुखी हुआ. यहां हमेशा वीआईपी जीते और हारे हैं, फिर भी यहां ऐसा हाल है तो बाकी प्रदेश का क्या कहना. अगली बार अमेठी बड़े लोगों को नहीं बड़े दिलवाले लोगों को चुनेगा. सपा अमेठी की दरिद्रता को मिटाने का संकल्प उठाती है.' अमेठी में ग़रीब महिलाओं की दुर्दशा देखकर मन बहुत दुखी हुआ। यहाँ हमेशा वीआईपी जीते और हारे हैं, फिर भी यहाँ ऐसा हाल है तो बाकी प्रदेश का क्या कहना। अगली बार अमेठी बड़े लोगों को नहीं बड़े दिलवाले लोगों को चुनेगा। सपा अमेठी की दरिद्रता को मिटाने का संकल्प उठाती है। pic.twitter.com/gItDopNl2B — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) March 6, 2023 गायत्री प्रतापति की बेटी की शादी में पहुंचे थे अखिलेश बता दें कि अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति (Gayatri Prasad Prajapati) की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अमेठी पहुंचे थे. लेकिन, शादी समारोह के अलावा उन्होंने अपने दौरे के दौरान राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी बात रखी. एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, 'भाजपा के राज में तथाकथित डबल इंजन की सरकार में डबल मर्डर का चलन बढ़ गया है. अमेठी हत्याकांड में पीड़ित-परिजनों को न तो मदद मिल रही है, न नौकरी. सच तो ये है कि आवश्यकता झूठी डबल इंजन की सरकार की नहीं, सच्ची डबल संवेदना की है.' भाजपा के राज में तथाकथित डबल इंजन की सरकार में डबल मर्डर का चलन बढ़ गया है। अमेठी हत्याकांड में पीड़ित-परिजनों को न तो मदद मिल रही है, न नौकरी। सच तो ये है कि आवश्यकता झूठी डबल इंजन की सरकार की नहीं, सच्ची डबल संवेदना की है। pic.twitter.com/JXKvKMnrc7 — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) March 6, 2023 पिछले चुनाव में अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल को दी थी मात साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में अमेठी लोकसभा सीट (Amethi Lok Sabha Seat) पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने जीत दर्ज की थी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को हराकर सबको चौंका दिया था. उस चुनाव में सपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था. इतना ही नहीं समाजवादी पार्टी (SP) रायबरेली सीट से भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारती है, जहां से सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) सांसद हैं. हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे