अब्दुल्ला आजम के समर्थन में अखिलेश यादव का आह्वान-'कार्यकर्ता पहुंचे रामपुर', जिले की सीमाएं सील

लखनऊः रामपुर से सांसद आजम खान के बेटे और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खान को पुलिस हिरासत में लिए जाने के विरोध में आज (गुरुवार) समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर में विरोध प्रदर्शन करेंगे. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को रामपुर बुलाया है. सपा अध्यक्ष ने बरेली,पीलीभीत, संभल, बदौन,अमरोहा, मुरादाबाद और बिजनौरे के सपा कार्यकर्ताओं को सुबह रामपुर पहुंचने के लिए कहा है. बता दें कि बुधवार को समाजवादी पार्टी विधायक अब्दुल्ला आजम को पुलिस ने सरकारी काम में बाधा पहुंचने के आरोप में हिरासत में लिया गया था. हिरासत में रखने के बाद बुधवार शाम को धारा 151 में आजम का चालान हुआ था.

अखिलेश यादव के विरोध प्रदर्शन के बारे में रामपुर के डीएम एके सिंह ने बताया, 'कांवड यात्रा और बकरीद को लेकर जिले में धारा 144 लगी हुई है. हमें अतिरिक्त फोर्स मिल गई है. हम किसी को भी जिले की सीमा में घुसने नहीं देंगे. जो भी कानून का उल्लंघन करेगा तो उनसे कानून के तहत सख्ती से निबटा जाएगा.

AK Singh, DM Rampur: Section 144 (prohibits assembly of more than 5 people in an area) is already in place in view of Kanwar Yatra & Bakra Eid. We've got additional forces, we'll not let anyone enter from the border. Anyone who violates law & order will be dealt with strictness. pic.twitter.com/NQbR8QOVoo

