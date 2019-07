BUDGET 2019-20: CM योगी बोले, 'बजट में सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है'

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट पर प्रतिक्रिया दी. लोकसभा में पेश किए गए आम बजट को उन्होंने कल्याण वाला बजट बताया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार (05 जुलाई) को संसद में बजट पेश किया.

बजट पेश होने के बाद उन्होंने कहा, 'आजादी के बाद पहली बार किसी महिला ने देश का बजट पेश किया है. मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं. यह बजट पूरी तरह से लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला है. इसमें सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है.'

UP CM Yogi Adityanath on #UnionBudget2019: It is for the first time since independence that a full-time woman finance minister has presented the Union Budget. I want to congratulate her. The budget fulfills the expectations of the people of the country. pic.twitter.com/pnBmRLZrhg

