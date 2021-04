सावधान: सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर फैलाई अफवाह तो नहीं बचेंगे आप, जारी हुए दिशा निर्देश

पवन सेंगर/लखनऊ: देश में एक तरफ कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ इसकी आड़ में सोशल मीडिया (Social Media) पर फर्जी न्यूज और पोस्ट डालकर डर का माहौल पैदा किया जा रहा है. ऐसे ही कई फर्जी पोस्ट पुलिस की नजर आ आए हैं. इसी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन ने सोशल मीडिया पोस्ट को मॉनिटर करने के आदेश दिए हैं.

सोशल मीडिया पर उठी अजीत डोभाल को भारत रत्न देने की मांग, ट्विटर पर जोरदार समर्थन

सोशल मीडिया के जरिए पैदा कर रहे डर का माहौल

जहां एक तरफ कुछ लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भागदौड़ कर रहे हैं वहीं कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए लोगों के बीच में इसको लेकर दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं.

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के 9534 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, जानिए पूरी डिटेल

ऐसे लोगों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई

सनसनीखेज खबरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सीधे जेल भेजे जाएंगे. यूपी पुलिस मुख्यालय में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने सायबर सेल को 24 घंटे एक्टिव रहने के आदेश दिए हैं.

We deeply regret the loss of precious human lives in the pandemic & understand the outburst of family members on social media who have been bereaved. At the same time we came across a disturbing trend of copy paste of the same messages by apparently fake handles. (1/2) pic.twitter.com/XBMHkT8UnL

— UP POLICE (@Uppolice) April 24, 2021