Winter Fruits: सर्दियों में खाएं ये 5 फ्रूट्स, इम्यूनिटी होगी बूस्ट, सर्दी-जुकाम और बुखार से रहेंगे कोसों दूर

Benefits of Winter Fruits: सर्दियों का मौसम का चुका है. इस बदलते मौसम में सर्दी-जुकाम, बुखार से संक्रमित होना बहुत आम बात है. ऐसे में सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है. इम्यून सिस्टम को मजबूत रखकर ही आप बीमारियों से लड़ सकेंगे. इसके लिए हम आपको इस आर्टिकल में सीजनल फल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके सेवन से हमारी इम्युनिटी मजबूत होती है.

1. अमरूद

अमरूद सर्दियों का सबसे पसंद किया जाने वाला फल है. आयुर्वेद में इस फल को पेट की कई बीमारियों को दूर करने का रामबाण इलाज माना जाता है. इसे खाने से कब्ज की समस्या भी दूर होती है. अमरूद में विटामिन-C पर्याप्त मात्रा में मौजूद होती है, जो शरीर के लिए बेहद जरूरी है.

2. आलू बुखारा

आलू बुखारा को एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य स्त्रोत माना जाता है. इसमें कैंसर से लड़ने की भी क्षमता होती है. सर्दियों में इसके सेवन से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है.

3. संतरा

सर्दियों में विटामिन-C के लिए संतरे का सेवन बेहद लाभदायक होता है. इस फल के कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं. सर्दियों में रोजाना संतरे या इसके जूस का सेवन जुकाम-खांसी के साथ कई बड़ी बीमारियों से दूर रखता है.

4. सेब

आपने अक्सर "An apple a day keeps the doctor away" कहावत को सुना होगा. दरअसल, सेब में पेक्टिन फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटी ऑक्सीडेंट जैसे तत्व भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं. यह फल शरीर में हीमोग्लोबिन और आयरन के लेवल को बढ़ाता है. इसके साथ ही रक्त की कमी को दूर करता है. सर्दियों में इसका सेवन करना हमें तमाम बीमारियों से दूर रखता है.

5. अनार

अनार फाइटोकैमिकल्स, पॉली-फिनॉल, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, आयरन, विटामिन से भरपूर होता है. जो हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, दिल के दौरे या फ्री रेडिकल्स से बचाव कर दिल को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है. इसका सेवन खून की कमी के रोगियों के लिए उपयोगी होता है.

