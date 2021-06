8 Relationship Tips: टूटे भरोसे को जोड़ने के लिए है 'COME FORTH' का तरीका, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

नई दिल्ली: अक्सर आपने देखा होगा कि एक कपल में बेहद प्यार होने के बाद भी रिलेशनशिप में दरार आने लगती है. रिश्ते में एक ऐसा पड़ाव आता है, जहां कपल्स के बीच छोटी-छोटी बातों में लड़ाई-झगड़े होने लगते हैं. रिश्ता भले ही शादी का हो या डेटिंग का पार्टनर्स को एक-दूसरे को समझना बेहद जरूरी होता है. लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि कपल्स एक-दूसरे को समझना छोड़ देते हैं. इस वजह से रिश्ते बिगड़ने लगते हैं. ऐसे में आज हम आपको इस आर्टिकल के जरिए कुछ टिप्स (Relationship Tips) बताने जा रहे हैं. एक्सपर्ट्स (Relationship Experts) द्वारा बताये गए इन टिप्स से आप अपने रिलेशनशिप को मजबूत बना सकते हैं.

1. कम्युनिकेशन जरूरी है

एक्सपर्ट की मानें तो किसी भी समस्या का हल बातचीत करके निकाला जा सकता है. आपको अपने पार्टनर से किसी भी मुद्दे पर खुलकर बातचीत करनी चाहिए. बात करके आप अपनी फीलींग्स को जाहिर कर सकते हैं. रिश्ते में खटास तभी आती है जब कपल्स आपस में बातचीत करना बंद कर देते हैं, और चीजों को हालात पर छोड़ देते हैं. एक्सपर्ट के मुताबिक, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पार्टनर को किस तरीके का कम्युनिकेशन पसंद है. अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करने के लिए आपको वर्बल, रिटेन और फिजिकल स्किल का भी इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि एक छोटी सी बात करके खत्म कर देना चाहिए.

आप भी जानें: हर शादीशुदा महिला को पता होने चाहिए ये 5 कानूनी अधिकार

2. अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करें

रिलेशनशिप में पार्टनर्स को एक-दूसरे के लिए रिस्पेक्ट करना बेहद जरूरी है. अगर कपल्स के मन में एक-दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, तो प्यार होने के बावजूद भी रिश्ते में दरार पड़ जाती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक अपने पार्टनर को यह जरुर जताएं कि आप प्यार के साथ-साथ उनका सम्मान भी करते हैं. इसके अलावा पार्टनर के विचारों और उनसे जुड़ी हर चीज का सम्मान करना चाहिए. किसी भी हेल्दी रिलेशन में पार्टनर बराबर के भागीदार होते हैं. किसी एक का दूसरे पर "अधिकार" नहीं होता है. दोनों अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीने के लिए फ्री हैं. हालांकि, अपनी लाइफ से जुड़े कुछ पहलुओं को अपने पार्टनर से शेयर कर सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो अगर कभी आप अपने साथी की किसी बात से सहमत नहीं होते हैं, तो भी उन पर और उनके फैसलों पर विश्वास जरूर बनाए रखना चाहिए. इससे रिश्ता मजबूत बना रहता है.

3. एक-दूसरे पर ना लगाएं गलत इल्ज़ाम

किसी भी रिश्ते में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. ऐसे में छोटी-छोटी चीजों को दिल पर लेना रिश्ते के लिए खतरनाक हो सकता है. आपने अक्सर देखा या सुना होगा कि लड़ाई के दौरान कई कपल्स एक-दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं. एक्सपर्ट के मुताबिक कभी भी झगड़े के दौरान एक-दूसरे पर झूठे इल्जाम ना लगाएं. इससे बात बनने की बजाय बिगड़ती चली जाएगी, जो रिश्ते के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है. इसके अलावा एक्सपर्ट्स ‘Don’t Fight Unless The Mood Is Right' फॉर्मूले को भी अपनाने की सलाह देते हैं.

ये भी पढ़ें- किस्से कमसुनेः एक पुरुष ने निभाया था Bollywood में पहला महिला किरदार

4. समय निकालकर बाहर डेट पर जाएं

एक्सपर्ट के मुताबिक, रिलेशनशिप में नयापन बनाए रखने के लिए एक-दूसरे के लिए समय निकालें. अपनी ड्यूटी से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमने जाएं. अगर किसी वजह कारण लंबी छुट्टी नहीं मिल पाए, तो भी हफ्ते में एक बार डेट पर जरूर जाएं. ऐसा जरूरी नहीं है कि मंहगी-महंगी जगहों पर ही जाएं. आप चाहे तो अपने पार्टनर के साथ किसी खूबसूरत पार्क में बैठकर उनसे अपनी बाते कहें और अपनी भी बातें उनसे शेयर करें. ऐसे में आपका रिश्ता हमेशा खुशनुमा बना रहेगा.

5. टूटे भरोसे को जोड़ने के लिए COME FORTH

कोई भी रिश्ता भरोसे पर टिका होता है. ऐसे में पार्टनर्स का एक-दूसरे पर ट्रस्ट करना बेहद जरूरी है. लेकिन कई बार लोग इस भरोसे को कायम रखने में चूक जाते हैं. अगर एक बार किसी का भरोसा टूट जाए, तो धीरे-धीरे रिश्ते की भी नींव टूट जाती है. आपने अक्सर रिलेशनशिप में पार्टनर को चीट करने की बात सुनी होगी. ऐसे में किसी का भरोसा वापस जीतना बेहद मुश्किल होता है. खासकर शादी जैसे रिश्तों में. एक्सपर्ट के मुताबिक, किसी का विश्वास दोबारा जीतना आसान तो नहीं है, लेकिन ये मुश्किल भी नहीं है. एक रिश्ते में टूटे भरोसे को जोड़ने के लिए COME FORTH जैसे तरीकों पर काम करना चाहिए.

जिसने भरोसे को तोड़ा हो

C- Come clean

O- Open yourself emotionally

M- Make meaningful conversations

E- Engage in full transparency

जिसका भरोसा टूटा हो

F- Forgive

O- Open conversations

R- Request what you need to get back to a healthy relationship

T- Talk about the betrayal to a confidant or professional

H- Heal yourself to heal the relationship

ये भी पढ़ें- इस तारीख से पहले निपटा लें पैन और आधार से जुड़ा ये काम, वरना उठाना पड़ सकता है नुकसान

6. रिलेशनशिप में जरूरी है स्पेस

आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बाउंड हैं. हेल्दी रिलेशन में आपको खुद के साथ वक्त बिताने का भी समय मिलना चाहिए. वो भी बिना किसी रोक-टोक के, बिना किसी इंटरफियरेंस के. एक्सपर्ट के मुताबिक कपल को एक-साथ रहने के अलावा अपने-अपने दोस्तों से मिलने या अपनी हॉबी के लिए टाइम देना जरूरी है. अगर आपका पार्टनर इन चीजों को समझता है, तो मतलब आप एक हेल्दी रिलेशन में हैं.

7. फ्यूचर को लेकर करें प्लान

किसी भी रिलेशनशिप में पार्टनर्स को एक-दूसरे के फ्यूचर प्लान के बारे में जानना जरूरी है. करियर, मनी, हाउस, फैमिली जैसे टॉपिक्स पर बात करें. इन बातों को लेकर एक-दूसरे के विचारों को जानने की कोशिश करें. खासकर अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं तो, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप जिसके साथ जिंदगी बिताने की सोच रहे हैं, उसके साथ बन भी पाएगी या नहीं. ऐसा करने से आपसी रिश्ता में कुछ भी छिपाने जैसा नहीं रह जाएगा.

ये भी पढ़ें- आखिर Emoji का रंग पीला ही क्यों होता है? दुनिया में सबसे ज्यादा कौन-सा इमोटिकॉन इस्तेमाल होता है, जानें

8. माफी मांगने से ना कतराएं

जिंदगी में सभी से कभी न कभी गलती जरूर होती है. एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आपको अपनी गलती का एहसास है, तो अपने लाइफ पार्टनर से माफी मांगने से बिल्कुल भी नहीं कतराना चाहिए. साथ ही ये भी समझना चाहिए कि माफी मांगने वाला आपसे बेहद प्यार करता है. आपके जीवन में उसकी एक अहम जगह है. माफ करने के बाद कभी भी कपल्स को बात-बात पर पुरानी गलतियों को लेकर कोई जिक्र नहीं करना चाहिए, या उस वाकये को नहीं दोहराना चाहिए. हो सकता है कि आपके पार्टनर को इन बातों का बुरा लगे. ऐसे में धीरे-धीरे रिश्तों में दरार पड़ने लगती हैं. इसके साथ ही अगर कोई गलतफहमी हो जाए, तो उसे भी दूर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए.

WATCH LIVE TV