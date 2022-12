Drone Pilot Jobs : भारत को एक लाख ड्रोन पायलट की जरूरत, 80 हजार रुपये तक मिलेगी सैलरी

Drone Pilot Jobs : पायलट सिर्फ हवाई जहाज नहीं उड़ाते, ड्रोन उड़ाने वाले भी पायलट कहे जाते हैं. देश को अगले एक साल में 1 लाख ड्रोन पायलट की जरूरत है और सैलरी भी 50 से 80 हजार रुपये तक सैलरी (Drone Pilot Salary) भी मिलती है. ड्रोन पायलट हर माह 50 हजार से 80 हजार रुपये तक कमा सकता है. इस तरह से ड्रोन उड़ाने का उद्योग सालाना 6000 करोड़ रुपये की कमाई कर सकता है. ड्रोन पायलट ट्रेनिंग के कोर्स की फीस 1 से 3 लाख रुपये के बीच देश के 36 विभिन्न संस्थानों में हैं. इनमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (Training Institute) हैं.

ड्रोन स्टार्टअप तेजी से उभर रहे

देश के 775 जिलों में 10 लाख युवा ड्रोन पायलट अगले कुछ सालों में प्रशिक्षित किए जाने हैं. देश में अभी 200 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप (drone startup) भी काम कर रहे हैं. आने वाले वाले एक वर्ष में ड्रोन इंडस्ट्री में एक लाख युवाओं की जरूरत है. चेन्नई में ड्रोन यात्रा 2.0 (Drone Yatra 2.0) का आगाज करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने खुद ये बात कही है.

Drone Industry में खुले हैं रोजगार के रास्ते

फूड डिलिवरी, दवाओं की आपूर्ति यानी मेडिसिन डिलिवरी, ई-कॉमर्स डिलिवरी और रक्षा-सुरक्षा के क्षेत्र में ड्रोन पायलट की मांग तेजी से बढ़ रही है. पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत योजना (Atmanirbhar Bharat) के तहत भी ड्रोन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने की वकालत की है. मेड इन इंडिया के तहत (Made in India) अगले दशक में करीब 10 लाख ड्रोनों का इस्तेमाल उद्योगों में होने का अनुमान है. टाटा, रिलायंस, अडाणी जैसी बड़ी कंपनियों के अलावा कई वेंचर कैपिटिलिस्ट, एंजेल इनवेस्टर्स ने भी ऐसे ड्रोन स्टार्टअप में दिलचस्पी दिखाई है.

देश में ड्रोन ट्रेनिंग के प्रमुख संस्थान

1. एकेडमी ऑफ कार्वर एविएशन प्रा.लि. (Academy of Carver Aviation Pvt. Ltd. Pune)

2. आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी

3. एडिसा ड्रोन प्रा.लि.

4. अमन एविएशन एंड एयरोस्पेस सॉल्यूशन प्रा. लि. (Jatayu Unmanned Technology Private Limited)

5.जटायु अनमैन्ड टेक्नोलॉजी प्रा. लि.

(Jatayu Unmanned Technology Private Limited)

6. फ्लाईटेक एविएशन एकेडमी (Flytech Aviation Academy Bengaluru)

7. फोर इंस्टीय्यूट ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी Fore Institute Of Drone Technology And Research (FIDTR) Manesar

Gurugram Haryana

8. गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (Government Aviation Training Institute (M/s Global Avianautics Ltd.)

9. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी बेंगलुरु

(Indira Gandhi Rashtriya Uran Akadem)

10. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, शाहपुर हिमाचल प्रदेश

Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademy (IGRUA) Himachal Pradesh

11. पायनियर फ्लाइंग एकेडमी प्रा. लि.

(Pioneer Flying Academy Pvt. Ltd)

