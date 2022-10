आज की ताजा खबर: यूपी-उत्तराखंड की इन खबरों पर बनी रहेगी नजर, पढ़ें 27 अक्टूबर के बड़े समाचार

उतर प्रदेश उत्तराखंड समाचार 27October 2022: फरीदाबाद-सीएम योगी का सूरजकुण्ड हरियाणा का 2 दिवसीय दौरा, भाई बहन के प्यार का प्रतीक भैया दूज आज.लखनऊ -CM योगी की स्वास्थ्य विभाग के साथ महत्वपूर्ण बैठक.गणेश जी और लक्ष्मी की तस्वीर वाले बयान पर सियासत. आज़म खान पर दर्ज भड़काऊ भाषण मामले में आज कोर्ट का फैसला आ सकता है. केदारनाथ धाम-समापन की और चार धाम यात्रा समेत और भी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए Zee उतर प्रदेश उत्तराखंड समाचार के साथ.

भाई दूज आज

भाई दूज -भाई और बहन के बीच पवित्र बंधन का प्रतीक भाई दूज का पर्व आज मनाया जा रहा है. इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए शुभ टीका कर उनके लंबे, सुखी और समृद्ध जीवन की प्रार्थना करती हैं. बदले में, भाई उन्हें उपहार देते हैं और उनकी रक्षा करने और उनकी देखभाल करने का वादा करते हैं.कार्तिक शुक्ल द्वितीया अर्थात यम द्वितीया पर भैया दूज के रूप में मनाने की परंपरा है.

फरीदाबाद-सीएम योगी का सूरजकुण्ड हरियाणा का 2 दिवसीय दौरा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11:30 बजे लखनऊ से रवाना होंगे. लखनऊ से हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद में लैंड करने के बाद चॉपर से सूरजकुंड के लिए रवाना होंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 और 28 अक्टूबर को सूरजकुंड में गृह मंत्रालय की होने वाली बैठक में शिरकत करेंगे.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूरजकुंड में रात्रि प्रवास 27 अक्टूबर को करेंगे. गृह मंत्रालय की बैठक में देशभर के राज्यों के गृह मंत्री डीजीपी और गृह सचिव को बैठक में बुलाया गया है. बैठक में आंतरिक सुरक्षा बॉर्डर सिक्योरिटी राज्यों के बीच सूचना के आदान-प्रदान को लेकर के समन्वय बनाने को लेकर गृह मंत्रालय की अहम बैठक. गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय गृह मंत्रालय के तमाम अधिकारी होंगे मौजूद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी होंगे मौजूद क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय का भी कार्यभार.

​उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री के कार्यक्रम

CM योगी भ्रमण कार्यक्रम/लखनऊ-हरियाणा/27,28 अक्टूबर

लखनऊ KGMU कार्यक्रम में सहभागिता

मुख्यमंत्री द्वारा थोरेसिक सर्जरी विभाग एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग व ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में एशिया की पहली 'पैथोजेन रिडक्शन मशीन' का लोकार्पण

कार्यक्रम में- बृजेश पाठक उपमुख्यमंत्री, मयंकेश्वर शरण सिंह ,राज्यमंत्री- सुबह 10.30 बजे

12 बजे- प्रस्थान,अमौसी एयरपोर्ट, लखनऊ से

12.50 बजे- आगमन,हिंडन एयरपोर्ट, गाज़ियाबाद

12.55 बजे- प्रस्थान,हिंडन से Via हेलीकॉप्टर

1.15 बजे- आगमन,हेलीपैड, कैंट एनक्लेव,सूरजकुंड, फरीदाबाद,हरियाणा

1.30 बजे- आगमन,होटलताज विवांता,सूरजकुंड,फरीदाबाद

2.45 बजे- आगमन,होटल राजहंस,सूरजकुंड,फरीदाबाद

3 बजे से 7 बजे तक-गृहमंत्री,भारत सरकार की अध्यक्षता में राज्यों के गृहमंत्रियों के साथ बैठक

7.30 से 8 बजे तक- सांस्कृतिक कार्यक्रम

9 बजे- प्रस्थान,होटल राजहंस से

9.15 बजे- आगमन,होटल ताज विवांता,सूरजकुंड,फरीदाबाद

रात्रि विश्राम

28 अक्टूबर के कार्यक्रम (कार्यक्रम स्थल पर)

6.45 से 7.15 तक योग शिविर में सहभागिता

9.15 से 10.30 तक- बॉर्डर मैनेजमेंट इश्यूज बैठक में सहभागिता

10.30 बजे से- प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग से संबोधन

12.15 से 1.15 तक- बैठक

2.30 से 3.30 तक- बैठक

4 बजे से 5 बजे तक- ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी बैठक में सहभागिता

5 बजे से 5.20 तक- गृहमंत्री भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम समापन

5.20 से 5.30 तक- कार्यक्रम समन्वयक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन

लखनऊ -CM योगी की स्वास्थ्य विभाग के साथ महत्वपूर्ण बैठक

डेंगू को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतने के दिए निर्देश. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक में निर्देश दिए हैं. प्रदेश के समस्त अस्पतालों में केंद्रित निवारण कार्रवाई के लिए करें तैयारी.अस्पतालों में बेड और दवाओं समेत अन्य जरूरी सुविधाओं की नहीं होनी चाहिए कमी. उच्च प्राथमिकता वाले चिन्हित जिलों में विशेष रूप से चलाया जाए नियमित टीकाकरण. सीएम ने कहा कि अस्पतालों में न हो बेड की कमी जिम्मेदारी के साथ हो प्रत्येक बच्चे का टीकाकरण.

NCRB-कानून व्यवस्था को लेकर योगी मॉडल देश भर में है हिट . संगठित अपराध का सफ़ाया हो या फिर महिला अपराधों में सजा दिलाने की बात...NCRB के आंकड़ों में महिला अपराधो में सजा दिलाने में सबसे आगे उत्तर प्रदेश.

NCRB के ताजे आंकड़ों में महिलाओं/बच्चों के खिलाफ अपराधों में UP में आई कमी

2019 में UP में बच्चों के खिलाफ 18943 मामले जो 2021 में घटकर 16838 हो गए

बाल अपराधों में 11.11 फीसदी की कमी

2019 में UP में महिलाओं के खिलाफ 59853 मामले दर्ज जो 2021 में घटकर 56083 हो गए

2019 की तुलना में 2021 में महिला अपराधों में 6.2 फीसदी की कमी

साइबर क्राइम के मामले भी 2021 में घटकर 8829 हो गए

साइबर क्राइम के मामलों में आई 22.6 फीसदी की कमी

UP में सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार, NCRB की रिपोर्ट मे UP बना दंगामुक्त प्रदेश

2021 में केवल एक सांप्रदायिक हिंसा की घटना, 2019 और 2020 में एक भी नहीं

झारखंड में 100, बिहार-51, राजस्थान-22, महाराष्ट्र-77, और हरियाणा में 40 घटनाएं

देश में 2021 में कुल 378 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दर्ज हुईं

करेंसी पर केजरीवाल का चुनावी दांव

प्रयागराज- दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नोटों पर गांधी जी के साथ लक्ष्मी और गणेश की फोटो वाले बयान पर भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि लक्ष्मी जी कमल के फूल पर विराजमान होती हैं. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सवाल खड़ा किया है, कि कमल के फूल पर माता लक्ष्मी जी को अरविंद केजरीवाल स्वीकार करेंगे. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सच्चा भगत और बगुला भगत में अंतर होता है.

गणेश जी और लक्ष्मी की तस्वीर वाले बयान पर बोले डॉ हसन

मुरादाबाद-अरविंद केजरीवाल के भारतीय करेंसी पर गणेश जी और लक्ष्मी की तस्वीर वाले बयान पर सपा सांसद डॉ एस टी हसन ने कहा कि ऐसा किसी देश मे नही है कि करेंसी पर धार्मिक चित्र बने हों. इस से धार्मिक चित्रों का अपमान हो सकता है और यह देश का माहौल अशांत करने का माध्यम बन सकता है. अगर किसी ने इसका अपमान किया तो गड़बड़ होने का अंदेशा है. इसलिए यह ठीक नही है. हो सकता है यह गुजरात चुनाव की वजह से उन्होंने ऐसा बयान दिया है.

मायावती के ट्वीट पर पलटवार

लखनऊ -मदरसों के सर्वे को लेकर मायावती के ट्वीट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है. मायावती के ट्वीट को डिप्टी सीएम ने बताया तुष्टिकरण की राजनीति. डिप्टी सीएम ने कहा मदरसा हो या फिर कोई भी अवैध संस्था सभी के खिलाफ होगी कार्रवाई.

रामपुर : आज़म खान पर दर्ज भड़काऊ भाषण मामले में आज कोर्ट का फैसला आ सकता है

क्या था मामला

आजम खां के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली क्षेत्र के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था. उसमे भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था. मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) निशांत मान की कोर्ट चल रही है. 15 अक्तूबर को अभियोजन की बहस पूरी हो गई थी. कोर्ट ने फैसले के लिए 27 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है। कल इस मामले पर कोर्ट का फैसला आ सकता है.

अपनी पार्टी के खिलाफ हेमंत चौधरी

बस्ती -कभी अपना दल एस के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और अनुप्रिया पटेल व उनके पति आशीष पटेल के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता हेमंत चौधरी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत का पूर्वांचल के बस्ती की धरती से बिगुल फूंकते हुए सीधे तौर पर ऐलान किया है. आने वाले लोकसभा चुनाव में वह अपनी एक नई पार्टी बना कर अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारेंगे. अपना दल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे.

केदारनाथ धाम-समापन की ओर चार धाम यात्रा

उत्तराखंड की मशहूर चार धाम यात्रा 2022 का समापन होने जा रहा है. शुरुआत गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने से हो गई है. बुधवार को गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो गया है अब वही द्वादश ज्योर्तिलिंगों में शामिल भगवान केदारनाथ के कपाट 27 अक्टूबर यानी भैयादूज पर्व पर वैदिक मंत्रोच्चार एवं पौराणिक परंपराओं के साथ विधिविधान से शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे. केदारनाथ मंदिर के कपाट पौराणिक परंपरा के अनुसार भैयादूज पर्व पर बंद कर दिए जाएंगे. गुरुवार यानी भैयादूज पर्व पर केदारनाथ धाम के कपाट इस वर्ष शीतकाल के लिए पौराणिक रीति रिवाजों के साथ बंद कर दिए जाएंगे.

आज बंद होंगे युमनोत्री धाम के कपाट

उत्तरकाशी: आज दोपहर 12.09 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट होंगे बंद. मां यमुना की डोली अपने भाई शनिदेव की अगुवाई में हजारों श्रद्धालुओं के साथ मां यमुना के मायके खरसाली (खुशीमठ) के लिए होगी रवाना,

