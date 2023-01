आज की ताजा खबर: यूपी-उत्तराखंड की इन खबरों पर बनी रहेगी नजर, पढ़ें 14 जनवरी के बड़े समाचार

उतर प्रदेश उत्तराखंड समाचार 14 जनवरी 2023: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है. आज मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जा रहा है. संगम समेत गंगा घाटों पर पुण्य की डुबकी लगाई जा रही है. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं. सीएम धामी उत्तरायणी मेला-2023, प्रदर्शनी /स्टॉल का शुभारम्भ एवं विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून दौरे पर हैं, शौर्य स्थल का करेंगे उद्घाटन. यूपी में ठंड का कहर जारी है. पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना है. जोशीमठ में 8 विशेषज्ञ संस्थानों की टीमें इस बात का पता लगा रही हैं कि जोशीमठ में भू धंसाव की असली वजह क्या रही. आज से ऑटो एक्सपो में आम लोग वाहनों का कर सकेंगे दीदार समेत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति (Politics News), शिक्षा (Education News), धर्म (Religion News), रोजगार (Job) और क्राइम (Crime News) की खबरों और हर छोटी-बड़ी खबरें मिलेंगी.​

Makar Sankranti 2023: स्नान पर्व 14 जनवरी को, संगम समेत गंगा घाटों पर पुण्य की डुबकी

मकर संक्रांति आज , संगम समेत गंगा घाटों पर पुण्य की डुबकी लगाने के लिए उमड़े आस्था का सैलाब. आज सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व मकर संक्रांति है. इस मौके पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी. आज के बाद से अब मांगलिक कार्य भी शुरू हो सकेंगे.

गोरखपुर में चार दिवसीय दौरे पर सीएम योगी

14 व 15 जनवरी को मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में रहेंगे .वहां खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर बैठक कर सकते हैं.

उत्तराखंड के सीएम धामी का कार्यक्रम

11.15 बजे- उत्तराखण्ड के वीरगति प्राप्त योद्धाओं के सम्मान में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम एवं शौर्य स्थल के उद्घाटन समारोह में प्रतिभाग करेंगे.

Inauguration of ‘Soul of steel’, a veterans Initiative on Border Tourism & Adventure Activities.

(कार्यक्रम स्थल जसवंत ग्राउण्ड, चीड़ बाग, देहरादून)

15.00-16.00 बजे- उत्तरायणी मेला-2023, प्रदर्शनी / स्टॉल का शुभारम्भ एवं विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास

(मेला स्थल नुमाईशखेत, बागेश्वर)

16.05-16.20 बजे- भा०ज०पा० पदाधिकारियों के साथ भेंट वार्ता

(भा०ज० पा० कार्यालय, बागेश्वर)

17.30 बजे-शारदा घाट, टनकपुर में आयोजित संध्याकालीन आरती का शुभारम्भ(शारदा घाट, टनकपुर, चम्पावत)

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी शनिवार को बागेश्वर दौरे पर उत्तरायणी मेले का उद्घाटन करेंगे.

सीएम धामी कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. बागेश्वर को देंगे और कई सौगात. मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय भ्रमण पर जनपद चंपावत आ रहे हैं. यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री शनिवार 14 जनवरी को 17.15 बजे टनकपुर स्टेडियम पहुंचेंगे. स्टेडियम से कार द्वारा प्रस्थान कर 17.30 बजे शारदा घाट टनकपुर पहुंचेंगे और शारदा घाट में आयोजित संध्याकालीन आरती कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे. उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री खटीमा के लिए रवाना हो जाएंगे.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 14 जनवरी को आएंगे दून, शौर्य स्थल का करेंगे उद्घाटन

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून में रहेंगे. रक्षा मंत्री शौर्य स्थल का लोकार्पण करेगे साथ ही सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज का भी उद्घाटन करेंगे.

शरद यादव का अंतिम संस्कार आज

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व० शरद यादव जी का पार्थिव शरीर दिल्ली से दिनांक 14 जनवरी, 2023 को प्रातः 9 बजे विशेष विमान से भोपाल ले जाया जायेगा .लजहां से फिर सड़क मार्ग से उनके पैतृक निवास ग्राम आंखमऊ, तहसील - बाबई, जिला नर्मदापुरम ले जाया जाएगा. दोपहर 1.30 बजे होगा अंतिम संस्कार .

सुपरहिट रहा यूपी का दिल्ली रोड शो, मिले 2.75 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश लेकर उद्योग जगत को यूपी में निवेश का न्योता देने का टीम यूपी का दिल्ली दौरा सुपरहिट रहा. यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत शुक्रवार को आयोजित दिल्ली रोड शो में उत्तर प्रदेश को करीब ₹2.75 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं.

यूपी में अभी तक भीषण ठंड का कहर जारी है. इस हफ्ते मौसम में और बदलाव देखने को मिलेगा. मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से फिर तापमान लुढ़कने लगेगा. तापमान में गिरावट का यह सिलसिला 19 जनवरी तक देखा जा सकता है. इस दौरान कई राज्‍यों में बर्फबारी होने की भी आशंका है.

अभी और बढ़ेगा ठंड का प्रकोप

शुक्रवार को लखनऊ, प्रयागराज समेत कई हिस्सों में हल्‍की धूप निकली तो लोगों ने राहत की सांस ली. हालांकि यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली है. मौसम विभाग की मानें तो आगे भी ठंड का कहर जारी रहेगा. मौसम विभाग (IMD) ने यूपी के कुछ हिस्सों में शनिवार को बारिश की संभावना जताई है. ऐसे में आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप और बढ़ सकता है.

पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, शुक्रवार को पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी भी हुई. इससे 2 दिन पहले भी हल्‍की बूंदाबांदी हुई थी. विभाग द्वारा अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान भी जारी किया है. इसके मुताबिक, 18 जनवरी तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में कोहरा छाया रह सकता है. कुछ स्थानों पर कोल्ड डे की भी संभावना है. इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है.

शून्‍य से नीचे दर्ज किया जा सकता है तापमान

लाइव वेदर इंडिया के संस्थापक और वेदरमैन के नाम से मशहूर नवदीप दहिया की मानें तो भारत में शीत लहर का आगामी दौर 14-19 जनवरी 2023 के दौरान चरम पर होगा. 16, 17 और 18 जनवरी को अधिक ठंड पड़ेगी. नवदीप के मुताबिक, इस दौरान मैदानी इलाकों में तापमान शून्‍य से काफी नीचे जा सकता है. वहीं, इससे पहले गुरुवार को मुरादाबाद, वाराणसी, अयोध्‍या, कानपुर, बरेली और आगरा मंडल में तापमान में भारी गिरावट देखी गई. शुक्रवार सुबह 11 बजे के करीब कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई. इसके बाद दिन में मौसम साफ रहा।

आज सुबह सभी पर्यटक लार्डकॉर्नवालिस के मकबरे का दीदार करेंगे

वाराणसी से चला गंगा विलास आज रात गाजीपुर रुकेगा गंगा विलास क्रूज, आज सुबह सभी पर्यटक लार्डकॉर्नवालिस के मकबरे का दीदार करेंगे. गाजीपुर के लार्डकॉर्नवालिस में विदेशी सैलानियों के सवागत कर गाजीपुर के इतिहास के बारे में जानकारी दी जाएगी.जहां पर विदेशी सैलानियों का भव्य स्वागत किया जाएगा. वहीं पर गाजीपुर के इतिहास को दिखाने और बताने का भी काम किया जाएगा उसके बाद क्रूज यहां से आगे के लिये रवाना होगा। इस बात की जानकारी सीडीओ श्रीप्रकाश गुप्ता ने दी.

Joshimath Sinking: जोशीमठ में क्यों धंसी जमीन, वजह पता चलाने के लिए जुटी जोशीमठ में 8 विशेषज्ञ संस्थानों की टीमें

जोशीमठ में 8 विशेषज्ञ संस्थानों की टीमें इस बात का पता लगा रही हैं कि जोशीमठ में भू धंसाव की असली वजह क्या रही. इसमें हाइड्रोलॉजी स्टडी , वाडिया , आईआरएस , जियोलॉजिकल सर्वे , सहित तमाम टीमे शामिल हैं. सर्वे कार्य में दो सप्ताह का समय लगने का अनुमान है, जिसके बाद टीम जमीन धंसने की वजहों का पता लगाने के लिए एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करेगी.

2023 Auto Expo: आज से ऑटो एक्सपो में आम लोग वाहनों का कर सकेंगे दीदार

ऑटो एक्सपो कल से आम लोगों के लिए ऑटो एक्सपो खुल जाएगा, जो 18 जनवरी तक चलेगा . कल से आम लोग वाहनों का कर सकेंगे दीदार

Dhanu Sankranti: इस दिन सूर्य करेंगे राशि परिवर्तन,धनु संक्रांति से शुरू हो जाएगा खरमास, जानें तिथि-महत्व और शुभ मुहूर्त

Solar Eclipse 2022: अगले 30 साल देश में लगेंगे इतने सूर्य ग्रहण, यहां जानें 2022 से 2051 तक दिखने वाले Surya Grahan की तारीख और समय