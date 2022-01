अरविंद केजरीवाल हुए कोरोना पॉजिटिव, यूपी उत्तराखंड की चुनावी रैलियों में दो दिन से एक्टिव थे दिल्ली के सीएम

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) कोरोना पॉसिटिव (Corona Positive) हो गए हैं. इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी. उन्होंने बताया है कि मैं कोरोना संक्रमित हो गया हूं. संक्रमण के थोड़े लक्षण हैं. जिसे देखते हुए घर में खुद को आइसोलेट कर लिया है. जो भी लोग पिछले दिनों मेरे संपर्क में आए हों वो आइसोलेट हो जाएं और अपना टेस्ट करवाएं.

I have tested positive for Covid. Mild symptoms. Have isolated myself at home. Those who came in touch wid me in last few days, kindly isolate urself and get urself tested

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 4, 2022