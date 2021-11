Bank holiday News: दिसंबर में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक, ब्रांच जाने से पहले देख लें तारीख

नई दिल्ली: साल 2021 को अब खत्म होंने में सिर्फ एक महीने का वक्त बचा है. कुछ ही दिनों में साल के आखिरी महीने की शुरूआत हो जाएगी. ऐसे में दिसंबर शुरू होने से पहले आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि इस महीने में किस-किस दिन बैंकों में छुट्टी रहेंगी (Bank holiday). अगले महीने सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में कुल 12 दिन की छुट्टियां रहेंगी. ये 12 छुट्टियां कुछ राज्य में कम और ज्यादा हो सकती है.

शनिवार और रविवार के अलावा मिलेंगी 7 और छुट्टी

रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2021 की छुट्टियों की लिस्ट जारी की है. लिस्ट के अनुसार RBI ने अगले महीने बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट में शनिवार और रविवार की 6 छुट्टियों के अलावा 6 और छुट्टियां भी शामिल हैं. दिसंबर में 4 रविवार की छुट्टियां हैं और 2 शनिवार की छुट्टीयां है. साथ ही 25 दिसंबर को क्रिसमस और नए साल के पहले बैंक कर्मचारियों को अलग से छुट्टियां मिलेंगी. अगर आपको भी बैंक से जुड़े कुछ काम करने हो, तो पहले ही इसकी तैयारी कर लें.

कर्मचारियों की छुट्टियां हो सकती है कैंसिल

आपको बता दें, क्रिसमस का त्योहार चौथे शनिवार को पड़ रहा है, जिस दिन बैंको की छुट्टी ही रहती है. इसकी वजह से बैंक कर्मचारियों की एक छुट्टी तो वैसे ही कम हो गई. इसके साथ ही अलग-अलग राज्यों में ये छुट्टियां भी अलग-अलग रहती है, लेकिन ऐसा भी है कि कई प्राइवेट बैंकों में अधिक काम होनें की वजह से वो अपने कर्मचारियों को ऑफिस बुला लेते हैं. ऐसे में कर्मचारियों की छुट्टियां भी कैंसिल हो सकती है.

जानें किस दिन बंद रहेंगे बैंक

3 दिसंबर: शुक्रवार (गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर के पर्व पर)

5 दिसंबर: रविवार साप्ताहिक अवकाश

11 दिसंबर: महीने का दूसरा शनिवार

12 दिसंबर: रविवार अवकाश

18 दिसंबर: मेघालय में शनिवार को (You So So Tham की पुण्यतिथि के मौके पर )

19 दिसंबर: रविवार अवकाश

24 दिसंबर: शुक्रवार (क्रिसमस से पहले)

25 दिसंबर: शनिवार क्रिसमस और महीने का चौथा शनिवार

26 दिसंबर: रविवार साप्ताहिक अवकाश

27 दिसंबर: मिजोरम में सोमवार को (क्रिसमस उत्सव के लिए)

30 दिसंबर: गुरुवार शिलॉन्ग में बैंक बंद रहेंगे.

31 दिसंबर: शुक्रवार को नए साल की पहली शाम के मौके पर आइजोल में बैंक बंद रहेंगे.

