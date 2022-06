Body Hair Indicate According To Vastu: किसी के शरीर पर बाल होना सामान्‍य बात है. आमतौर पर ज्यादातर लोगों के होते हैं. किसी के पैरों में ज्यादा बाल होते हैं, तो किसी के हाथ में. महिलाओं की अपेक्षा पुरुष के शरीर में ज्यादा बाल होते हैं. ज्‍योतिष और समुद्र शास्‍त्र में शरीर पर बालों की स्थिति को लेकर कई शुभ अशुभ संकेत बताए गए हैं. आइए जानते हैं, आखिर वे कौन कौन से अंग हैं.

नाभि के इस तरफ है तिल तो कोई नहीं रोक सकता आपकी कामयाबी, Sexy मानी जाती हैं ऐसी महिलाएं जिनके Belly Button के पास होता है तिल

शरीर पर बाल कम हैं या ज्‍यादा हैं या किन अंगों पर बाल हैं, इससे व्‍यक्ति के बारे में कई बातें पता चल जाती हैं. ज्‍योतिष शास्‍त्र और समुद्र शास्‍त्र में इसके बारे में विस्‍तार से बताया गया है. इसके मुताबिक शरीर के कुछ हिस्‍सों पर बालों का होना शुभ माना जाता है, वहीं कुछ जगहों पर बाल का होना अशुभ होता है. पुरुषों के शरीर पर महिलाओं की तुलना में ज्‍यादा बाल होते हैं.

कान में बाल होना शुभ या अशुभ?

आपने देखा होगा कि कई लोगों के कान पर बाल होते हैं. कान में बाल होना भी शुभ बताया गया है. ऐसे लोगों के पास काफी पैसा होता है और वे आरामदायक जिंदगी जीते हैं. ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे लोग काफी टैलेंटेड होते हैं. अगर पुरुषों की छाती पर बाल होते हैं तो वह अच्‍छा माना जाता है.

Moles In Lips: दिल के मामले में अमीर होती हैं होंठ पर तिल वाली महिलाएं, जानें कैसा होता है होठों पर तिल वाला इंसान!

महिलाओं के शरीर पर बाल होना शुभ

भले ही अनचाहे बालों को हटाने को लेकर महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं लेकिन महिलाओं के शरीर के कुछ हिस्‍सों पर बाल का होना बहुत शुभ माना गया है. महिलाओं के बाजुओं पर ज्‍यादा बाल हो तो उसे ज्योतिष शास्त्र में अच्‍छा माना गया है. कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं खासी किस्‍मत वाली होती हैं. इनके पास हमेशा खूब पैसा रहता है. अगर कुछ महिलाओं के सीने पर भी बाल होते हैं, तो ऐसी भी महिलाओं का भाग्य अच्छा होता है. समुद्र शास्‍त्र और ज्‍योतिष में शुभ माना गया है.

अपना रास्ता खुद बनाती हैं ऐसी महिलाएं जिनके माथे के बीच में होता है तिल, जानें कैसा होगा आपका भविष्य!

हाथ पांव पर अधिक बाल

जिन लोगों के हाथ और पांव पर बालों ज्यादा होते हैं उनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखते हैं. उनके जीवन में ख़ुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती हैं और मुसीबतों का आना जाना लगा रहता हैं.

पीठ पर बाल होना

अगर पीठ पर बाल हैं तो ऐसे लोग वीर और साहसी होते हैं,ऐसा समुद्र शास्त्र में कहा गया है. ये लोग वफादार और जिम्मेदान माने जाते हैं. जिनके पीठ पर बाल होते हैं, वो धन दौलत के मामले में भी काफी लकी होते हैं.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई सूचनाएं सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. Zee Upuk इनकी पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह ले लें)

कामुक होते हैं ऐसे लोग जिनकी गर्दन पर इस तरफ होता है तिल, जानें क्या कहता है सामुद्रिक शास्त्र

ऐसे भी जान सकते हैं किसी व्यक्ति का नेचर, फूडी और वाचाल होते हैं वो लोग जिनकी जीभ पर इस तरफ होता है तिल

WATCH LIVE TV

WATCH LIVE TV