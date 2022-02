डॉक्टर के पर्चे पर लिखा हर शॉर्ट फॉर्म समझें यहां, प्रिस्क्रिप्शन समझने में नहीं आएगी दिक्कत

What is Rx on Medicine: आप अब तक अपने जीवन में कई बार बीमार पड़े होंगे, कई बार डॉक्टर के पास भी गए होंगे. डॉक्टर ने आपको कई बार अपने पर्चे पर दवा लिखकर दी होगी, जिसे आप खुद ही नहीं समझ पाते होंगे. डॉक्टर के इसी पर्चे पर ऐसी बहुत सी चीजें लिखी होती हैं, जो हम कॉमन मैन को समझ नहीं आतीं. हालांकि, अगर लिखी गई हैं, तो इसका कुछ मतलब जरूर होता होगा. ऐसे ही एक शॉर्ट फॉर्म वर्ड के बारे में आज हम आपको बताते हैं. डॉक्टर के पर्चे पर लिखा एक शब्द होता है Rx. क्या आप इसका मतलब जानते हैं? अगर नहीं, तो आइये आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

यह होता है Rx का मतलब

प्रिस्क्रिप्शन की पर्ची के बाएं ओर लिखे Rx का मतलब होता है 'Recipe'. यह एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता 'To take'. यानी Rx वाले पर्चे पर डॉक्टर जो कुछ भी लिख कर दे रहे हैं, उसे मरीज को लेने की सलाह दी गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉक्टर जब पर्चे पर Rx लिखते हैं, तो वह और सावधानी बरतने के लिए कहते हैं. डॉक्टर उसपर कुछ बातें ऐसी लिखते हैं, जिन्हें मरीज को पूरी तरह से फॉलो करना होता है.

बाकी कोड का भी मतलब समझें

आपने देखा होगा कि प्रिस्क्रिप्शन में Rx के अलावा भी कई और तरह के कोड-वर्ड का इस्तेमाल किया जाता हैं. जैसे अगर किसी दवा के साथ Amp लिखा हो तो उसका मतलब होता है कि इस दवा को रात के खाने से पहले लेना है. वहीं अगर AQ लिखा हो तो उसका मतलब है कि इसे पानी के साथ लेना है. किसी दवा के साथ BID लिखे होने का मतलब है कि वो दवा दिन में दो बार लेनी है.

इनका मतलब भी समझें

कई बार तो दवाओं को लिखने में भी शॉर्ट-फॉर्म्स का यूज किया जाता है. जैसे बर्थ कंट्रोल पिल के लिए BCP और एस्प्रिन के लिए ASA का इस्तेमाल किया जाता है. वहीं, इसके अलावा ईयर ड्रॉप के लिए AU जैसे शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि ड्रॉप को दोनों कानों में डालना है.

डॉक्टर का पर्चा समझने में होगी आसानी

ऐसे ही कई तरह के टेस्ट के लिए भी इसी तरह के शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे चेस्ट एक्स-रे के लिए CXR और दिल से जुड़ी बीमारियों के लिए CV. वहीं, कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए CBC का प्रयोग होता है और इसी तरह कुल्ला या गार्गल करने के लिए Garg जैसे शॉर्ट-फॉर्म का यूज किया जाता है.

