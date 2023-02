Pulwama martyrs : पुलवामा हमले में शहीद CRPF जवानों को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, बोले-जवानों का सर्वोच्च बलिदान हम कभी नहीं भूलेंगे

Pulwama attack anniversary 2023 : पूरा भारत आज जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में 4 साल पहले सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में शहीदों को याद कर रहा है. इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे. पीएम मोदी समेत तमाम बड़ी हस्तियों ने इन जवानों को श्रद्धांजलि दी है. पीएम मोदी ने लिखा कि देश जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में जवानों की शहादत को कभी नहीं भूलेगा. हम आज उन वीर नायकों को याद कर रहे हैं. हम उनके सर्वोच्च बलिदानों को हमेशा याद रखेंगे. उनका साहस हमें मजबूत औऱ विकसित भारत बनाने की प्रेरणा देता है.

Remembering our valorous heroes who we lost on this day in Pulwama. We will never forget their supreme sacrifice. Their courage motivates us to build a strong and developed India. — Narendra Modi (@narendramodi) February 14, 2023

पुलवामा हमले में शहीद जवानों को देश भर से श्रद्धांजलि दी जा रही है. तमाम अन्य हस्तियों ने भी पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की उस कायराना हरकत की भर्त्सना की है. साथ ही शहीद जवानों के परिवारों के साथ खड़े होने की बात कही है.

देश के पूर्व उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी उन वीर जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है. नायडू ने पुलवामा में कायराना हमले की निंदा भी की है और जवानों के सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया है.

India will never forget the brave soldiers who were martyred in a dastardly terrorist attack at #Pulwama . We pay our respectful tributes to them & salute their valour & sacrifice, as a nation. pic.twitter.com/t6PRcp1eoy — M Venkaiah Naidu (@MVenkaiahNaidu) February 14, 2023

पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को खुदकुश हमलावर ने विस्फोटकों से लदी अपनी कार को सीआरपीएफ जवानों की बसों के काफिले में घुसा दी थी. उसके बाद कार में उसने विस्फोट कर दिया था. इस आत्मघाती हमले में 40 से ज्यादा जवानों की जान चली गई थी. पाकिस्तान प्रायोजित इस आतंकी हमले के जवाब में वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंपों को निशाना बनाया था. इसमे आतंकी प्रशिक्षण ले रहे सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया गया था.

इसके बाद पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने भारतीय वायुक्षेत्र में घुसने की कोशिश की थी. इसके जवाब में इंडियन एयरफोर्स के तत्कालीन विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के एफ-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था. हालांकि उनका मिग-21 भी पाकिस्तानी मिसाइल की चपेट में आ गया था. लेकिन वो पैराशूट लेकर कूद गए. हालांकि वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में पहुंच गया. जहां भारी दबाव के बाद पाकिस्तान ने उन्हें सकुशल वापस भारत भेजा.