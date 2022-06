World Blood Donor Day 2022: रक्तदान दिवस क्यों है सभी के लिए खास, जानें इसकी थीम और इससे जुड़ा इतिहास

World Blood Donor Day 2022: मानव शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए ब्लड की जरूरत होती है. कई बार समय पर ब्लड ना मिलने से लोगों की जान भी जा सकती है. आपके द्वारा किया गया रक्तदान किसी की जिंदगी बचा सकता है. रक्तदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल 14 जून को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा विश्व रक्तदाता दिवस (World Blood Donor Day) मनाया जाता है. इस साल मेक्सिको अपने नेशनल ब्लड सेंटर के के द्वारा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की मेजबानी करेगा. इसका आयोजन मैक्सिको सिटी में किया जाएगा.

वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का इतिहास

2004 में पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ब्लड डोनर डे मनाया था, जिससे बीमार लोगों की जान बचाने के लिए ब्लड की जरूरत को पूरा किया जा सके. यह दिन साइंटिस्ट लैंडस्टेनर के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है. लैंडस्टेनर ने ही सबसे पहले ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

World Blood Donor Day 2022 की थीम

इस साल विश्व रक्तदान दिवस की थीम 'Donating blood is an act of solidarity. Join the effort and save lives' 'रक्तदान एकजुटता का कार्य है. प्रयास में शामिल हों और जीवन बचाएं' हैं.

कौन कर सकता है ब्लड डोनेट?

डॉक्टर्स के अनुसार कोई भी स्वस्थ व्यक्ति, जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है, हर तीन महीने में एक बार रक्त दान कर सकता है. किसी भी बीमारी से पीड़ित और 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को रक्तदान नहीं करना चाहिए.

कौन किसे दे सकता है खून?

A+ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति A+ और AB+ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को.

A- ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति A+, AB+, A- और AB- ब्लड ग्रुप वाले लोगों को.

B+ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति B+ और AB+ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को.

B- ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति B-, B+, AB- और AB+ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को.

O+ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति A+, B+, AB+ और O+ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को.

O- ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को.

AB+ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति AB+ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को.

AB- ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति AB- और AB+ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को.

