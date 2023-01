Joshimath satellite images : जोशीमठ 12 दिनों में ही 5 सेमी से ज्यादा खिसका, इसरो की सैटेलाइट इमेज ने मचाया हड़कंप

Joshimath satellite images : उत्तराखंड में मकानों में आईं दरारें अनायास नहीं हैं, वहां संकट गहराता जा रहा है. भारत की प्रतिष्ठित अंतरिक्ष एजेंसी इसरो (ISRO) के ताजा सैटेलाइट इमेज ने तो खलबली मचा दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जोशीमठ आपदा सुर्खियां बनने के पिछले 12 दिनों में ही जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर नीचे खिसक चुका है.

रिपोर्ट के मुताबिक, जोशीमठ का सब्सिडेंस जोन दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंसक चुका है. जबकि अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच सात महीनों में यह 9 सेमी नीचे धंस चुका है.

नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की ओर से ये तस्वीरें जारी की गई हैं. कार्टोसैट-2S सैटेलाइट ने जोशीमठ के आसपास के इलाके की सैटेलाइट तस्वीरें ली हैं, जिनके आधार पर यह दावा किया गया है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (National Remote Sensing Centre) शाखा है. उसने 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 के बीच का डेटा जारी किया है. सैटेलाइट इमेज के साथ ये चेतावनी भी जारी की गई है कि जोशीमठ के धंसकने की मौजूदा रफ्तार अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच की गति से भी कहीं तेज है.

इसरो रिपोर्ट कहती है कि पूरा जोशीमठ डूब सकता है. नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) की सैटेलाइट इमेज पर आधारित प्रारंभिक रिपोर्ट कहती है कि पूरा कस्बा डूब सकता है. हैदराबाद में एनआरएससी की ओर से जारी रिपोर्ट कहती है कि आर्मी का हेलीपैड, नरसिंह मंदिर समेत पूरे इलाके के धंसकने का खतरा है. इसरो रिपोर्ट की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार जोशीमठ में राहत एवं बचाव कार्य चला रही है.

