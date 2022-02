हिजाब विवाद के बीच अलीगढ़ के कॉलेज ने जारी किया बड़ा आदेश, नियम तोड़ने वाले छात्रों नहीं मिलेगी कैंपस में एंट्री

अलीगढ़: कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद (Hijab Controversy) लगातार बढ़ता जा रहा है. हिजाब पहनने पर लगी रोक पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है और अभी फैसला आना बाकी है. इस बीच उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित डीएस कॉलेज (DS College) ने यूनिफॉर्म पहनने पर सख्ती दिखाते हुए सर्कुलर जारी कर दिया है और नियम तोड़ने पर छात्रों पर कार्रवाई होगी.

अलीगढ़ के डीएस कॉलेज (DS College) में बिना निर्धारित यूनिफॉर्म के छात्रों के प्रवेश पर रोक लगा दी है. कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राज कुमार वर्मा ने कहा, 'हम छात्रों को ढके हुए चेहरों के साथ परिसर में प्रवेश नहीं करने देंगे. छात्रों को कॉलेज परिसर के अंदर भगवा स्टोल या हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है.'

Uttar Pradesh: Aligarh’s DS college bans entry of students without the prescribed uniform

"We'll not allow students to enter the campus with covered faces. Students are not allowed to wear saffron stole or hijab inside college premises" said Principal Dr. Raj Kumar Verma (17.02) pic.twitter.com/l9R4SGWUiM

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 18, 2022