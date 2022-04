Chardham Yatra: चारधाम श्रद्धालुओं की नहीं होगी कोविड जांच; वैक्सीन सर्टिफिकेट भी जरूरी नहीं

Corona Test and Vaccination certificate not required for Chardham Yatra: कोविड के बढ़ रहे मामलों के बीच तीन मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार को साफ किया कि बाहर से राज्य में आने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं की कोविड जांच रिपोर्ट, टीकाकरण प्रमाणपत्र या इससे संबंधित अन्य किसी प्रकार की जांच की अनिवार्यता नहीं है.

लाइव टीवी