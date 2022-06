Uttarakhand Bus Accident: उत्तराखंड में दर्दनाक सड़क हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस गहरी खाई में गिरी; 22 की मौत

Uttarakhand bus accident: उत्तराखंड के यमुनोत्री हाईवे पर दर्दनाक हादसा सामने आया है. हादसे में 28 तीर्थयात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई. हादसे में अब तक 22 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है. वहीं, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.

हादसे में 17 लोगों की दर्दनाक मौत

#Update | Uttarakhand: 15 bodies have been recovered so far after a bus carrying 28 pilgrims fell into a gorge near Damta in Uttarkashi district: DGP Ashok Kumar — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 5, 2022

डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि मध्यप्रदेश के पन्ना जिले से 28 तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही एक बस उत्तरकाशी जिले के डामटा के पास खाई में गिर गई. मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है. अब तक हादसे की जगह से 22 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं. जबकि 6 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं.

पीएम ने की अनुग्रह राशि की घोषणा

Uttarkashi bus accident | PM Modi announces an ex-gratia of Rs 2 lakhs each for the families of the deceased & Rs 50,000 each for the injured in a bus accident in Uttarakhand pic.twitter.com/acptwljMHr — ANI (@ANI) June 5, 2022

पीएम मोदी ने उत्तराखंड बस दुर्घटना में मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है.

सीएम धामी पहुंचे कंट्रोल रूम

Uttarakhand | CM Pushkar Singh Dhami reached Disaster Control Room in Dehradun pertaining to a bus accident in Uttarkashi dist. He directed the district administration to carry out relief & rescue work expeditiously along with proper treatment of the injured: CMO pic.twitter.com/IkRro1dHxC — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 5, 2022

बस हादसे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचे. उन्होंने जिला प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज के साथ ही राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए.

अमित शाह ने सीएम धामी से की बात

Union Home Min Amit Shah has spoken to Uttarakhand CM Pushkar S Dhami in connection with the bus with 28 pilgrims that fell down a gorge in Uttarkashi; tweeted, "Local admin & SDRF teams engaged in rescue work. Injured being taken to a hospital for treatment. NDRF reaching soon." pic.twitter.com/AtAA672sTK — ANI (@ANI) June 5, 2022

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर एस धामी से बस हादसे के संबंध में बात की है. उन्होंने ट्वीट किया कि स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में लगी हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है. एनडीआरएफ टीम भी मौके पर जल्द पहुंचेगी.

सीएम शिवराज ने जताया दुख

The death of pilgrims, from Panna district, after their bus fell into a gorge in Uttarakhand, is unfortunate. Our team is in constant touch with the Uttarakhand government. Arrangements being done for the treatment of injured & to bring back the deadbodies: MP CM SS Chouhan https://t.co/QquK6IpouS pic.twitter.com/EHKivYn4eh — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 5, 2022

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि उत्तराखंड में बस के खाई में गिरने से पन्ना जिले के तीर्थयात्रियों की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है. हमारी टीम उत्तराखंड सरकार के लगातार संपर्क में है. घायलों के इलाज और शवों को वापस लाने की व्यवस्था हो रही है.

बस में सवार थे 27-28 यात्री

स्थानीय लोगों ने हादसे की जानकारी फौरन पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत-बचाव कार्य शुरू किया. अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि ड्राइवर और कंडक्टर की सीट के अलावा बस में 28 यात्रियों के बैठने के लिए सीट थी.

शवों की शिनाख्त जारी

अभी तक मौके से 22 यात्रियों के शव बरामद हो चुके हैं. अभी तक मिले शवों की शिनाख्त नहीं हो सकी है. हादसे की जगह से मिल रहे बैग-पर्स और मोबाइल की मदद से शवों के पहचान की कोशिश की जा रही है. बस में सवार यात्रियों की संख्या के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें 27 से 28 तीर्थयात्री सवार थे. घायलों को डामटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है. सभी घायलों को गंभीर चोटें आई हैं.

खाई में जगह-जगह पड़ी लाशें

#WATCH | Uttarakhand: Visuals from the gorge in Uttarkashi district where a bus carrying 28 pilgrims fell down. 22 pilgrims have died & 6 people have been injured. Local administration & SDRF teams engaged in rescue work; NDRF team rushing to spot. pic.twitter.com/g0KDBRdDMe — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 5, 2022

मध्यप्रदेश से यात्रा पर निकले तीर्थयात्रियों को हादसे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा होगा. अचानक बस के खाई में गिरते ही सब सिरह उठे. एक पल में सबकुछ उजड़ गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के बाद खाई में जगह-जगह सिर्फ लाशें ही दिख रही थी. खाई की तरफ नजर जाते ही रूह कांप जा रही थी. बस के खाई में गिरते ही वहां अफरा-तफरी मच गई. हर तरफ चीख-पुकार की आवाज ही सुनाई दे रही थी. स्थानीय लोगों ने बताया कि खाई में गिरने के बाद बस के परखच्चे उड़ गए.

