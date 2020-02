VIDEO: सड़क हादसे का आया दिल दहलाने वाला वीडियो, देखकर सन्न रह जाएंगे आप

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में सड़क हादसे से जुडा एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है. सांबा में जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह घटना घटी है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने 37 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है. वीडियो में दिख रहा है कि प्याज से लदा एक ट्रक सामने से आ रही कार और बाइक को कुचल देता है. यह दुर्घटना बीते रविवार (23 फरवरी) की बताई जा रही है.

#WATCH Jammu and Kashmir: An onion laden truck rams into a car and a bike after driver loses control of the truck while taking a turn on the Jammu-Pathankot National Highway in Samba. All the people involved in the incident sustained minor injuries. (23.02.20) pic.twitter.com/OiKd4MxUY6

— ANI (@ANI) February 26, 2020