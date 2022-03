गार्ड ने हिप्पो को मारे कई थप्पड़, इस कहानी का असली विलेन कौन है?

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जो दिल्ली के किसी चिड़ियाघर (Zoo) का बताया जा रहा है. वीडियो में चिड़ियाघर का सिक्योरिटी गार्ड भारी-भरकम हिप्पो (Hippo) को थप्पड़ मारता नजर आ रहा है. गार्ड हिप्पो को एक-दो नहीं बल्कि कई थप्पड़ मारता है और आसपास खड़े लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं. पहली नजर में यह बेजुबानों के प्रति क्रूरता का मामला नजर आता है, लेकिन हकीकत वो नहीं है, जो दिखाई दे रही है.

वीडियो कुछ दिन पुराना है, लेकिन अब एकदम से वायरल हो गया है. ये वीडियो Zoo में मौजूद एक शख्स ने बनाया है, जो गार्ड द्वारा हिप्पो को मारे जाने को लेकर हैरान है. हालांकि, न तो वो और न ही कोई दूसरा गार्ड को रोकने की कोशिश करता है. हिप्पो नाराज होता है, दर्द से चिल्लाता है लेकिन गार्ड उसे थप्पड़ मारना जारी रहता है. कुछ देर मार खाने के बाद हिप्पो वापस पानी में चला जाता है.

#Gravitas | A video from a zoo has gone viral.

It shows a security guard repeatedly slapping a hippo.

At first, the guard appears to be the villain of the story.

But is he really at fault here?@palkisu tells you more. pic.twitter.com/psoCyirWu3

— WION (@WIONews) March 23, 2022