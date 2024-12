महाराष्ट्र में इस बार भाजपा की बारी... केंद्रीय पर्यवेक्षक ने बताया कैसे और कब होगा मुख्यमंत्री का ऐलान

Maharashtra CM: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तमाम तरह की अटकलें जारी हैं लेकिन अभी कोई एक नाम सामने नहीं आया है. जबकि दूसरी तरफ 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. कुछ लोगों का कहना है कि महायुति गठबंधन में अभी फैसला नहीं हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बने. पिछले दिनों एकनाथ शिंदे ने प्रेस कांफ्रेंस के ज़रिए ऐलान कर दिया था कि उन्हें भाजपा का सीएम बनने से कोई दिक्कत नहीं है और पीएम मोदी व अमित शाह जो भी फैसला लेंगे उन्हें मंजूर होगा. इसी बाच भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक ने कह दिया है कि इस बार भाजपा की बारी है.

महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों और मुख्यमंत्री की अटकलों से जुड़े एक सवाल के जवाब में भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय रूपानी ने कहा,'मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. दूसरे यह कि शिंदे जी ने ही बयान दिया था कि अगर भाजपा का सीएम बने तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है.' रूपानी इसके आगे कहते हैं,'मुझे लगता है कि इस बार सीएम के लिए भारतीय जनता पार्टी की बारी है.' हालांकि यब बयान देते समय रूपानी ने यह भी कह दिया कि मुझे ऐसी संभावना है, क्योंकि मेरी इस संबंध में कोई बात नहीं हुई.

#WATCH | Gandhinagar, Gujarat: On the question of Maharashtra CM, BJP's Central Observer for Maharashtra, Vijay Rupani says, "I think BJP has emerged as the single largest party. Eknath Shinde had given the statement that he has no issues if someone from the BJP is made the… pic.twitter.com/PRii3fDmOI

