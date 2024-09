'बुरे वक्त में पता चलता है, अपना कौन है...', कांग्रेस का दामन थामते ही BJP पर विनेश का हल्ला बोल

Haryana Election: हरियाणा विधानसभा चुनाव से ऐन पर पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है. कांग्रेस में शामिल होते ही विनेश फोगाट ने बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी. कांग्रेस का दिल से शुक्रिया. कठिन समय में ही पता चलता है कि कौन अपना है. उन्होंने आगे कहा आज मुझे गर्व है कि मैं ऐसी पार्टी का हिस्सा हूं जो महिलाओं के अधिकारों के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करने के लिए तैयार है.

विनेश ने कहा कि जब हमें सड़कों पर घसीटा जा रहा था, तब बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों ने हमारा समर्थन किया. आज मैं एक नई शुरुआत कर रही हूं. विनेश ने आगे कहा कि उनकी लड़ाई अभी भी जारी है और वे उसे भी जीतकर ही रहेंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि वे न तो डरेंगी और न ही पीछे हटेंगी.

हम नहीं डरेंगे पीछे नहीं हटेंगे..

दिल्ली स्थित कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में विनेश ने कहा कि हम नहीं डरेंगे पीछे नहीं हटेंगे; हमारा मामला अदालत में है, हम उसमें भी जीतेंगे. नई पारी की शुरुआत करते हुए कि मैं चाहती हूं कि खिलाड़ियों को वह सब न सहना पड़े, जो हमने बर्दाश्त किया. इससे पहले, फोगाट और पूनिया ने 10 राजाजी मार्ग पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी.

#WATCH | Delhi | On joining Congress, Vinesh Phogat says, "I thank Congress party...Kehte hain na ki bure time mein pata lagta hai ki apna kaun hai...When we were being dragged on the road, all parties except BJP were with us. I feel proud that I have joined a party which stands… pic.twitter.com/FIV1FLQeXa

— ANI (@ANI) September 6, 2024