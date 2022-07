Nupur Sharma Case: नूपुर शर्मा के समर्थन पर मिले धमकी तो करें कॉल, हिंदुओं की रक्षा के लिए VHP ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

Nupur Sharma Case: सिर कलम गैंग के खिलाफ हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद (VHP) खड़ा हो गया है. VHP ने सोशल मीडिया के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. ये हेल्पलाइन नंबर मध्यप्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर हिमाचल समेत दूसरे राज्यों में जारी किए गए हैं. VHP की ओर से कहा गया है, 'पिछले कुछ दिनों में इस्लामिक जिहादियों द्वारा विभिन्न जगहों से हिन्दुओं को डराने धमकाने की खबरें आ रही हैं. इन सभी को देख कर विश्व हिंदू परिषद ने हेल्पलाइन नंबर जारी की है.'

VHP ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

VHP का कहना है कि बजरंग दल कार्यकर्ता देशभर के हिंदुओं की रक्षा करेंगे. हेल्पलाइन नंबर के जरिए यदि किसी हिंदु पर हमला हुता है तो वह पहले स्थानीय पुलिस से मदद मांगे, यदि वह उनकी मदद न कर सकें तो बजरंग दल के नेता उनकी मदद करेंगे.

Hindus under threat or victimized by jihadist forces may approach our Bajrang dal Helpline numbers or their respective areas..

Numbers for rest of the states will be released soon ..

बजरंग दल हेल्पलाइन: pic.twitter.com/lFOPDPGnX4

— Vishva Hindu Parishad -VHP (@VHPDigital) July 8, 2022