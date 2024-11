Apple Jihad: थूक लगी रोटी, यूरिन वाले जूस के बाद अब ये क्या सेब जिहाद? 1.1 मिलियन व्यूज वाले VIDEO में दावा

An apple a day keeps the doctor away: 'एन एपल ए डे कीप्स द डॉक्टर्स अवे', सेब खाइए और बीमारियों और डॉक्टरों से दूर रहिए. आपने पढ़ा और सुना होगा. कुछ लोगों ने इसे अपने दिनचर्या में शामिल कर लिया होगा. इससे इतर कई लोगों को सेब खाने में अच्छा लगता होगा. डॉक्टर भी इसे खाने की सलाह देते हैं. ऐसे में अगर कहीं से ये पता चले कि आपको सेब (Apple) खिलाकर बीमार करने की साजिश रची जा रही है, तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. जी हां ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सोशल मीडिया पर आपको 'थूक मिला सेब' खिलाने का दावा किया जा रहा है. इस कथित सेव जिहाज (Apple Jihad) से जुड़ी पोस्ट लगातार वायरल हो रही हैं.

देश में आए दिन तरह-तरह के जिहाद (Jihad) देखने को मिलते हैं. लोगों को बीमार करने की साजिश के साथ ऐसे-ऐसे काम हो रहे हैं कि यकीन करना मुश्किल है. कभी नाले के पानी से हरी सब्जियां और फल धोए जा रहे हैं. तो कहीं कोई सिरफिरा जूस में पेशाब मिलाकर बेच रहा है. कोई थूक लगाकर तंदूरी रोटी बना रहा है, तो कोई दूध के पीपे में थूक रहा है. कोई खजूर में थूक लगाकर बेच रहा है. कोई हिंदुओं की लड़कियों को नकली हिंदू बनकर (अपने हाथ में कलावा बांधकर या गले में ताबीज लटकाकर) को झूठे प्यार के जाल में फंसा कर 'लव जिहाद कर रहा है. इस बीच कुछ लोग एपल जिहाद की बात कर रहे हैं.

आप भी देखिए और खुद समझ जाइए

करीब एक मिनट के इस वीडियो को देखकर आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा. लेकिन जो सच है वो सच है, उसे कोई झुठला भी नहीं सकता. वीडियो के कैप्शन में लिखा है - 'यह क्या है? जिहाद का दूसरा रूप? ऐसा लगता है जैसे उन्होंने किसी प्रकार का ज़हर इंजेक्ट किया हो और उसे स्टीकर से ढ़क दिया हो. खरीदने से पहले बहुत सावधानी से जांच लें. उन्होंने अब इस 'युद्ध' का सहारा लिया है.' बाकी वीडियो में क्या हो रहा है, आप खुद देख लीजिए-

What is this? Another form of Jihaad? Looks like they injected some form of poison and covered it with a sticker. Check very carefully before buying. They resorted to war. pic.twitter.com/JJf0Sv5yAw

— Tathvam-asi (@ssaratht) November 2, 2024