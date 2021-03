TMC नेता शेख आलम का भड़काऊ बयान, कहा- भारत के 30 प्रतिशत मुस्लिम साथ आ जाएं तो 4 Pakistan बन जाएगा

कोलकाता: पश्चिम बंगाल समेत चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधान सभा चुनाव (Assembly Election 2021) को लेकर प्रचार जोरो पर है. वोटिंग की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है नेताओं के बयान तीखे होते जा रहे हैं और कई नेता विवादित बयान भी दे रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता शेख आलम (Sheikh Alam) ने भड़काऊ बयान दिया है और कहा है कि अगर भारत के 30 फीसदी भी मुसलमान अगर साथ आ जाएं तो 4-4 पाकिस्तान बन जाएगा.

टीएमसी नेता शेख आलम (Sheikh Alam) ने कहा, 'वो लोग जो घटना यहां करके गए है, अगर हम चाहते तो अपने लड़कों को हुकुम देते और वो लोग साफ हो जाते. उनकी लाठी के साथ काट कर फेंक देते, लेकिन हमने नहीं किया. क्योंकि हम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के ऊपर विश्वास करते हैं और उनके विश्वासपात्र हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'हम जो अल्पसंख्यक लोग 30 प्रतिशत हैं और वो 70 प्रतिशत हैं. अगर पूरे भारत में हम 30 प्रतिशत लोग इकठ्ठा हो जाते है तो हम 4 -4 पाकिस्तान बना सकते हैं. फिर कहां जाएंगे ये 70 प्रतिशत लोग?'

बीजेपी आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय (Amit Malviya) ने शेख आलम (Sheikh Alam) का वीडियो शेयर किया और लिखा, 'टीएमसी नेता शेख आलम ने बीरभूम के बासापाड़ा, नानूर में भाषण देते हुए कहा, अगर भारत में 30 प्रतिशत मुस्लिम एक साथ आते हैं, तो 4 पाकिस्तान बन सकते हैं. वह स्पष्ट रूप से ममता बनर्जी के प्रति अपनी निष्ठा रखते है. क्या वह इसका समर्थन करती है? क्या हम ऐसा बंगाल चाहते हैं?'

